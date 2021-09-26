İngiltere’de benzin karneye bağlandı

Münübe Yılmaz

İngiltere’de ağır vasıta sürücü açığından kaynaklanan akaryakıt tedariki sorunları ve tüketicilerin ‘panik halinde’ araç depolarını doldurmaya yönelmesi nedeniyle benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor. Son iki gündür ülkede yaşanan panik sebebiyle istasyonlarda uzun araç kuyrukları oluşurken hükümet yetkilileri halkı sakin olmaya çağırdı. Polis ise sokaklarda trafiği altüst eden araçları organize etmek için ekstra mesai yapmaya başladı.

Akaryakıt tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle dün BP ve Shell gibi birçok petrol şirketi, istasyonlarında benzin kalmadığı bilgisini paylaşıp, halkı sakin olmaya çağırdı. Yetkililer, tedarik zincirindeki aksamadan ziyade, tüketicilerin “panik halinde satın alma” çabasıyla benzin istasyonlarına yönelmesinin uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtığını iddia ediyor.

100 bin şoför açığı var

Karayolu Taşımacılığı Derneği’ne göre, İngiltere’de ağır vasıta sürücü açığı 100 bine ulaşmış durumda. Kovid salgınının yanı sıra İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) ve diğer AB ülkelerinden şoför olarak çalışmaya gelenlerin sayısının azalması nedeniyle tedarik sıkıntısıyla ilgili sorunların ağırlaştığı belirtiliyor.

TIR şoförü açığı, akaryakıtın yanı sıra gıda ve diğer malların sevkıyatının aksamasına da sebeb oluyor. İngiltere’nin en büyük süpermarket zincirlerinden Tesco, rafların boşalması sebebiyle tüketicilerin Noel öncesinde panik halinde alışverişe yönelebileceği konusunda hükümeti uyardı.

Acil 5 bin göçmen alınacak

İngiliz basınına göre hükümet, şoför açığına çözüm bulmak için göçmenlerin geçici vize ile vatandaşlığa alınmasını sağlayacak bir plan üzerinde çalışıyor. Plana göre ilk etapta 5 bin göçmen şoföre geçici vize verilebileceği belirtiliyor.





Benzin krizi sonrası dün sabah erken saatlerde bazı vatandaşların bidonlarla istasyona akın etmesi sorası “adil benzin dağıtımı için kota” uygulaması hayata geçirildi. Yüzlerce benzin istasyonu, herkesin “adil yakıt ikmali”ne sahip olmasını sağlamak için sürücü başına 30 sterlinlik (Yaklaşık 22 litre) yakıt sınırı koyma kararı aldı. 341 istasyonu olan EG Grubu, nakliye ve acil servis sürücülerini kota dışında tutarak uygulamayı başlattığını açıkladı. Diğer akaryakıt şirketleri de bu uygulamaya katıldı.