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Aktüel İngiltere'de belirlenen Kovid-19'un hızlı yayılan türü İspanya'da da tespit edildi
Aktüel

İngiltere'de belirlenen Kovid-19'un hızlı yayılan türü İspanya'da da tespit edildi

İspanya'da Kovid-19 aşısının kullanımına yarın başlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:36:04 -
İngiltere'de belirlenen Kovid-19'un hızlı yayılan türü İspanya'da da tespit edildi

MADRİD (AA) - Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğrayan daha hızlı yayılan türüne İspanya'da da rastlandı.

Madrid Özerk Yönetimi Kamu Sağlık Genel Direktörlüğünden yapılan açıklamada, İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 türünden, başkent Madrid'de 4 vaka tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu vakalardan birinin salı günü Londra'dan geldiği belirtilen açıklamada, aynı aileden olan diğer 3 vakanın da onunla temas eden kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, daha hızlı yayılan Kovid-19'un bu türüyle bağlantılı 3 şüpheli vakanın da bulunduğu kaydedildi.

Madrid Özerk Yönetimi Başkanı İsabel Diaz Ayuso, İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün belli olmasından sonra Almanya, Belçika, Fransa, İtalya gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerinin hemen İngiltere ile uçuşlarını askıya almasına rağmen İspanya'nın bu kararı iki gün geç almasını eleştirdi.

Avrupa Kontrol Merkezince yayımlanan raporda, dünyayı sarsan Kovid-19'un İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipine "SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildiği duyurulmuştu.

Öte yandan, son günlerde artış gösteren yeni vaka sayıları nedeniyle Madrid'de serbest dolaşım kısıtlaması getirilen mahallelere yenilerinin eklendiği açıklandı.

Bu arada, Pfizer-BioNTech'ten alınan Kovid-19 aşılarının ilk bölümü İspanya'ya ulaştı.

İspanya'da ilk aşının Guadalajara kentindeki bir yaşlı bakımevindeki yaşlılara ve çalışanlara yarın yapılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, pazartesiye kadar 350 bin doz geleceğini duyurdu, bu miktarın ilk 3 ayda 4,5 milyon olması öngörülüyor.

İspanya'da şimdiye kadar 1 milyon 854 bin 951 Kovid-19 vakası tespit edildi, salgından dolayı 49 bin 824 kişi hayatını kaybetti.

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