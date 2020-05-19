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İngiltere'de alkollüyken suç işleyenlere elektronik alkol kelepçesi takılacak

Suçlulara takılacak elektronik kelepçeyle terlerindeki alkol oranı yarım saatte bir ölçülecek

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:47:30 -
İngiltere'de alkollüyken suç işleyenlere elektronik alkol kelepçesi takılacak

LONDRA (AA) - İngiltere’de alkollüyken suç işleyenler, vücuttaki alkol oranını ölçen elektronik kelepçeyle uzaktan takip edilecek.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yapılan yeni yasal düzenlemeyle alkollüyken suç işleyen ve alkol kullanması yasaklanan kişilerin, elektronik kelepçeyle sürekli takip edileceği bildirildi.

Bugün yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, suçluların ayak bileklerine takılacak cihazla terlerindeki alkol oranı yarım saatte bir ölçülerek sonuçlar uzaktan takip edilecek.

Düzenlemeye göre alkol kullandığı tespit edilenlere ceza kesilecek veya bu kişilerin gözetim süresini uzatmaktan hapse kadar ilave yaptırım kararı alınabilecek.

- Alkol kullanımını yüzde 97 azalttı

Açıklamada, Londra’da ve Humberside’da denemeleri yapılan elektronik alkol kelepçesinin, suçluların alkol kullanımını yüzde 97 azalttığı kaydedildi.

Yeni düzenlemeyle İngiltere ve Galler’deki mahkemeler, alkollüyken suç işleyenlere 120 güne kadar bu cihazı takma zorunluluğu getirebilecek.

İstatistiklere göre ülkede işlenen şiddet suçlarının yüzde 39’u alkolün etkisi altında gerçekleşiyor. Alkole bağlı suçların sosyal ve ekonomik maliyeti de yılda 21 milyar 500 milyon sterlin (yaklaşık 180 milyar lira) olarak hesaplanıyor.

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