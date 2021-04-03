  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere'de alarm! Aşı yaptıran 7 kişi öldü
Dünya

İngiltere'de alarm! Aşı yaptıran 7 kişi öldü

İngiltere'de AstraZeneca koronavirüs aşısını yaptıran 7 kişi, kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 14:51:00 -
İngiltere'de alarm! Aşı yaptıran 7 kişi öldü

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), İngiltere’de 7 kişinin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybettiğini doğruladı. Toplamda, 21 Mart'a kadar aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görüldü.

MHRA’ın İngiliz basınına yaptığı yazılı açıklamada, son verilerin ışığında İngiltere’de 7 kişinin AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Kurum, 9 Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 tarihleri aralığını kapsayan raporda aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Aşının faydaları riskten ağır basıyor

MHRA’dan yetkililer, 7 ölümün ‘titizlikle’ araştırıldığını ve bu durumun sadece bir tesadüf mü yoksa aşının gerçek bir yan etkisi mi olduğu konusunun henüz net olmadığını belirtti. Diğer yandan MHRA, aşının faydalarının riskten daha ağır bastığını vurguladı. Mart ayının başında, Norveç ve diğer birçok Avrupa ülkesi, kanın pıhtılaşmasıyla ilgili vaka raporlarının ardından AstraZeneca aşılarının uygulanmasını askıya aldığını veya durdurduğunu açıklamıştı.

EMA ve DSÖ'den Güvenli açıklaması

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek
Gündem

Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek

Rus uzman Nikolay Kostikin, ABD’li general Ben Hodges’in, Türkiye dahil Karadeniz ülkelerinin Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiği yönündeki ..
Savaş an meselesi! 28 tabur asker sınırda
Dünya

Savaş an meselesi! 28 tabur asker sınırda

Rusya ile Ukrayna arasında 26 Mart'ta başlayan gerilim devam ediyor. Rusya gerçekleştirdiği tatbikatın ardından askerlerini geri çekmek yeri..
Bir ülke daha kararını duyurdu! 'Ukrayna'ya destek vereceğiz'
Dünya

Bir ülke daha kararını duyurdu! 'Ukrayna'ya destek vereceğiz'

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Donbas krizine ilişkin Kiev yönetiminin yanında olduklarını söyledi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay