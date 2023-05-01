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Dünya İngiltere'de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sürüyor
Dünya

İngiltere'de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-05-01 19:29:00 -
İngiltere'de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sürüyor

İngiltere'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ediyor.

İngiltere'de 1 Mayıs'ın resmi tatil olması (Early May bank holiday) sebebiyle başkent Londra başta olmak üzere 4 kentte Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy vermek için yoğun katılımlı oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Kayıtlı 127 bin 281 seçmenin bulunduğu İngiltere'de, bu yıl ilk defa 4 kentte kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri sürüyor.

Ülkede, 1 Mayıs'ın resmi tatil olması (Early May bank holiday) sebebiyle başkent Londra'daki Old Billingsgate'te kurulan sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştu.

İngiltere'de yaşayan seçmenler, Manchester ve Edinburgh'da başkonsolosluklarda, Leicester'da ise Tigers Rugby Club'da oylarını kullandı.

Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Londra, Manchester ve Edinburg'taki oy kullanma işlemleri 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Seçmenlerin Leicester'daki oy verme işlemi de bugün sona erecek.
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YSK'nin açıkladığı verilere göre, İngiltere'de 127 bin 281 kayıtlı seçmen bulunuyor.

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