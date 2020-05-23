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İngiltere'de 100 yaşındaki Müslüman'dan Kovid-19 kurbanları için "Günde 100 Adım" kampanyası

Bangladeş kökenli Dabirul Islam Choudhury, kampanya kapsamında evinin 80 metrekarelik bahçesinde ramazan boyunca günde 100 adım yürüyerek yardım topladı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:15:38 -
İngiltere'de 100 yaşındaki Müslüman'dan Kovid-19 kurbanları için "Günde 100 Adım" kampanyası

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - İngiltere’de 100 yaşındaki Bangladeş kökenli Müslüman Dabirul Islam Choudhury, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kurbanları için başlattığı "Günde 100 Adım" kampanyasında 209 bin sterlin yardım topladı.

Ramazan boyunca doğu Londra’daki evinin 80 metrekarelik bahçesinde günde 100 adım atarak yardım kampanyası yürüten Choudhury, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internetten duyurduğu kampanyaya başlarken hedefinin 1000 sterlin (yaklaşık 8 bin 400 lira) toplamak olduğunu, bu meblağı ilk 8 saatte geçtiğini söyledi.

Ramazan boyunca oruç tutmayı sürdürdüğünü belirten Choudhury, "Oruçla daha güçlendim, daha sağlıklı hale geldim ve daha fazla yürüdüm." ifadesini kullandı.

- Müslümanlara "sosyal mesafe" mesajı

Kampanyasına ramazandan sonra da devam edeceğini dile getiren Choudhury, İngiltere ve Bangladeş’teki farklı yardım kuruluşlarına ulaştırmak üzere daha fazla bağış toplamayı amaçladığını kaydetti.

Yaşı nedeniyle Kovid-19 salgını sırasında evinden çıkmadığını anlatan Choudhury, Müslümanlara da virüsün yayılmasını durdurmak için bayramda bireysel olarak ibadet etmeleri çağrısında bulundu.

Ramazan Bayramı'nı evinde ailesiyle kutlayacağını belirten Choudhury, sosyal mesafeyi koruyacaklarının altını çizdi.

- Bangladeş'in bağımsızlığı için de kampanya yürüttü

İngiltere’nin bugün Bangladeş sınırlarında kalan kolonisinde 1 Ocak 1920’de doğduğunu ifade eden Choudhury, İngiltere’ye 1957 yılında İngiliz edebiyatı okumak için geldiğini ancak zaman içinde yerleşerek Bangladeşli göçmen camiası içinde kamuoyu önderleri arasında girdiğini söyledi.

Aradan geçen yıllarda pek çok sosyal projenin başını çektiğini belirten Choudhury, Bangladeş’in 1971’deki bağımsızlık mücadelesi için de yardım topladığını anlattı.

Choudhury, "Günde 100 Adım" kampanyasında bugüne dek 209 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 750 bin lira) toplandığını sözlerine ekledi.

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