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Dünya İngiltere ve Yunanistan Dışişleri Bakanları görüştü
Dünya

İngiltere ve Yunanistan Dışişleri Bakanları görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile İngiltere'nin başkenti Londra'da görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 21:44:00 -
İngiltere ve Yunanistan Dışişleri Bakanları görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ın, "İngiltere'nin kilit rol oynadığı, çağdaş Yunan devletinin kurulmasına yol açan mücadelenin üzerinden 200 yıl geçtiğinin" aktarıldığı açıklamada, her iki bakanın İngiltere ve Yunanistan arasındaki "güçlü ilişkiyi" teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlar, eğitim, kültürel değişim ve savunma alanları da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirmeye yönelik yeni girişimler için önerileri de görüştüler. Kıbrıs'ta kalıcı çözüme yönelik bakış açıları paylaşıldı. Raab ve Dendias, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenecek görüşmeleri dört gözle bekliyor." ifadelerine yer verildi.

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