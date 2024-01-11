  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Elon Musk depremi! Yine çok büyük oynuyor: uzay teknolojisi şimdi kapımızda! Lider olmak istiyor! İşte mesaj

İran Dini Lideri Hamaney'den İbranice sosyal medya mesajı!

Blinken Bahreyn'de Husileri tehdit etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gurur duy Türkiye' sözleriyle paylaştı!

Birleşmiş Milletler'den Lübnan açıklaması! 'Uluslararası hukuk ihlal ediliyor'

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı

Rusya'dan Erdoğan açıklaması! 'İletişime sürekli ihtiyaç var'

Dünya Ekonomik Forumu büyüme tahminini duyurdu: maalesef ardı ardına sırada daha kötü günler... Kötü haber

Norveç sularını derin deniz madenciliğine feda etti! Denizlerden fırtına esecek! İşte nedeni, kritik açıklaması

Rusya duyurusu! Rus şirketlerinden Güney’deki faaliyetlerini sonlandırma kararı
Dünya İngiltere ve İsrail arasında kriz çıktı
Dünya

İngiltere ve İsrail arasında kriz çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-11 03:57:00 -
İngiltere ve İsrail arasında kriz çıktı

Londra polisinin İsrail'in Gazze Şeridi'nde 'savaş suçları' işlediğine ilişkin soruşturma başlatmasının ardından iki ülke arasında kriz çıktı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Londra polisinin İsrail'in "savaş suçları" işlediği yönündeki "iddialara" ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberde, bu konunun İsrail ile İngiltere arasında diplomatik gerginliğe neden olduğu ve İsrail'i olayı protesto etmeye ve bu konulardaki memnuniyetsizliğini dile getirmeye sevk ettiği aktarıldı.

Londra polisinin, İngiltere'deki havalimanlarından geçen tanıklara Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçları bildirmeleri çağrısında bulunduğu ifade edilen haberde, İngiltere'deki havalimanlarında yolcular için İngilizce, İbranice ve Arapça "İsrail'de veya Filistin Topraklarında bulunduysanız ve terörizm, savaş suçları veya insanlığa karşı suçlara tanık olduysanız veya mağdursanız, durumu Birleşik Krallık polisine bildirebilirsiniz." ifadelerinin yazılı olduğu tabelaların asıldığına dikkati çekildi.

Haberde, tabelalarda ayrıca "İngiltere polisi, Haziran 2014'ten itibaren İsrail ve Filistin'de iddia edilen savaş suçlarını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) çalışmalarını destekliyor ve toplanan her türlü delil, soruşturmalarını desteklemek amacıyla UCM ile paylaşılabilir." ifadelerinin yazılı olduğu kaydedildi.

Gazetenin haberinde, İsrail'in, soruşturmayla ilgili İngiliz makamlarına itirazda bulunduğu bildirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11 Ocak'taki duruşmada Güney Afrika avukatları, 12 Ocak'ta ise İsrail avukatları Divan hakimlerine ihtiyati tedbirlerin gerekliliğine ilişkin sunumlarını yapacak.

Kaynak: AA

İsrail askerinden şok Hamas itirafı! "Hamas'ın bizden daha fazla silahı ve savaşçısı var, bu nasıl oluyor?"
İsrail askerinden şok Hamas itirafı! “Hamas'ın bizden daha fazla silahı ve savaşçısı var, bu nasıl oluyor?"

Gündem

İsrail askerinden şok Hamas itirafı! “Hamas'ın bizden daha fazla silahı ve savaşçısı var, bu nasıl oluyor?"

İsrail dünyaya meydan okuyor! Filistinliler için skandal tehdit
İsrail dünyaya meydan okuyor! Filistinliler için skandal tehdit

Gündem

İsrail dünyaya meydan okuyor! Filistinliler için skandal tehdit

Türkiye'de MOSSAD operasyonları... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e rest: Bu daha ilk! Türkiye'yi tanıyacaksınız
Türkiye'de MOSSAD operasyonları... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e rest: Bu daha ilk! Türkiye'yi tanıyacaksınız

Siyaset

Türkiye'de MOSSAD operasyonları... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e rest: Bu daha ilk! Türkiye'yi tanıyacaksınız

Dünya sessizliğini korurken İsrail bir kez daha ambulans vurdu! 4 sağlık çalışanı öldü
Dünya sessizliğini korurken İsrail bir kez daha ambulans vurdu! 4 sağlık çalışanı öldü

Gündem

Dünya sessizliğini korurken İsrail bir kez daha ambulans vurdu! 4 sağlık çalışanı öldü

Hamas İsrailli askerleri tünelde böyle pusuya düşürdü!
Hamas İsrailli askerleri tünelde böyle pusuya düşürdü!

Gündem

Hamas İsrailli askerleri tünelde böyle pusuya düşürdü!

İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'ı hedef gösterdi
İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'ı hedef gösterdi

Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'ı hedef gösterdi

Üç ülkeden İsrail'e uyarı
Üç ülkeden İsrail'e uyarı

Dünya

Üç ülkeden İsrail'e uyarı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23