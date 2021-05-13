İngiltere ve Filistin arasında temas

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile telefonda görüştü.

Raab, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Filistin Başbakanı Iştiyye ile terörist İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu görüştüklerini belirterek, "Sükunet, Hamas'ın roket saldırılarına son vermesi ve iki tarafta da can kaybına mal olan şiddetin düşürülmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İngiliz Bakan, terörist İsrail'in Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile de telefonda görüşmüş ve Ramazan Bayramı yaklaşırken şiddete son verilmesinin özellikle önemli olduğunu belirtmişti.

Filistin'in başkenti Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, terörist işgalci İsrail polisinin işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Terörist İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları işgalci İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine terörist İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Terörist İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın, 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi de yaralandı.