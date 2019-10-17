İngiltere ve Avrupa Birliği Brexit için anlaştı İngiltere ve Avrupa Birliği Brexit için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağladı.

İngiltere ve AB, Brexit için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağladı. Ayrıntılar geliyor...

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