İngiltere ve Avrupa Birliği Brexit için anlaştı

İngiltere ve Avrupa Birliği Brexit için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağladı.
17 Ekim 2019 Perşembe 12:53
İngiltere ve AB, Brexit için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağladı.
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