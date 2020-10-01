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Aktüel İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan geleceklere de 14 günlük karantina şartı getirdi
Aktüel

İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan geleceklere de 14 günlük karantina şartı getirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 20:43:33 -
İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan geleceklere de 14 günlük karantina şartı getirdi

GLASGOW (AA) - İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki haftalık artışın 2 kata ulaştığını ve Biyogüvenlik Merkezinin tavsiyeleriyle seyahat edilebilecek ülkeler listesini güncellediklerini belirtti.

Shapps, Polonya ve Türkiye'nin güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden" cumartesi gününden itibaren çıkarılacağı bilgisini paylaştı.

İngiltere'ye bu ülkelerden gelecek olanların kendilerini 14 gün evlerinde izole etmelerinin gerektiğini aksi durumda 10 bin sterline kadar para cezası ile karşılaşabileceklerini kaydeden Shapps, yolcuların ülkeye giriş yapmadan güvenlik formlarını doldurup görevlilere teslim etmeleri uyarısında da bulundu.

Shapps, Türkiye'nin listeden çıkarılmasına ilişkin "Türkiye'yi 'seyahat koridoru' listesinden çıkarıyoruz. Türkiye Kovid-19 vakalarını Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontol Merkezi(ECDC) gibi uluslararası örgütlerin kabul ettiğinden farklı şekilde tanımlıyor." ifadesini kullandı.








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