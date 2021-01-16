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Dünya İngiltere seyahat koridorlarını kapattı!
Dünya

İngiltere seyahat koridorlarını kapattı!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson son dakika bir kararla ülkede tüm seyahat koridorlarının pazartesi günü 04:00’dan itibaren kapalı olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 01:30:00 -
İngiltere seyahat koridorlarını kapattı!

İngiltere koronavirüs için üçüncü kez tam kapanmaya gitmiş, koronavirüs önlemleri vakaların hızla artması nedeniyle en yüksek seviyeye çekilmişti.

Bir günde 1280 ölüm

Öte yandan ülkede son 24 saatte 55 bin 761 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 1280 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19’a yükseldi, can kaybı ise 87 bin 295 olarak duyuruldu.

 

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