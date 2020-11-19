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Aktüel İngiltere savunma harcamalarını son 30 yılın en yüksek düzeyine çıkarıyor
Aktüel

İngiltere savunma harcamalarını son 30 yılın en yüksek düzeyine çıkarıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:08:25 -
İngiltere savunma harcamalarını son 30 yılın en yüksek düzeyine çıkarıyor

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 4 yılda İngiliz ordusuna 16,5 milyar sterlinlik ek bütçe sağlayarak, savunma harcamalarını son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarma kararı aldıklarını duyurdu.

Johnson, Avam Kamarasında çevrimiçi yaptığı konuşmada, ülkesinde savunma bütçesini kısma döneminin artık sona erdiğine dikkati çekerek, savunma bütçesinin 4 yıl süreyle her yıl yüzde 10 artırılacağını bildirdi.

Başbakan Johnson, bütçe artışının 4 yıl içinde yaklaşık 16,5 milyar sterlin olacağını, oluşturulacak yeni savunma yatırımlarıyla İngiltere'nin NATO'daki lider rolünü pekiştireceğini belirtti.

Ek bütçenin uzay, siber savunma ve yapay zeka projelerinde de kullanılacağı bilgisini paylaşan Johnson, bu kaynakla oluşturulacak yeni yatırımların yıllık 10 bin olmak üzere toplamda 40 bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacağını söyledi.

Boris Johnson, ülkede gemi yapımı çalışmalarının canlanmasına destek olunacağını ve bununla Kraliyet Donanması gemilerinin sayısını artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Hedeflerinin yeni savunma yatırımlarıyla İngiltere'nin küresel gücünü arttırmak olduğunu kaydeden Johnson, bu kararı Kovid-19 salgınına rağmen aldıklarını ve önceliklerinin ülkenin savunması olduğunu ifade etti.

Boris Johnson, dünyanın Soğuk Savaş döneminden sonraki "en tehlikeli" ve "en rekabetçi" koşullarla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, "Tarihimize uygun davranmak ve müttefiklerimizin yanında durabilmek için her alanda iyileştirme yapmamız gerekiyor. Bu, geri çekilme dönemini sonlandırma, silahlı kuvvetlerimizi dönüştürme, küresel nüfuzumuzu güçlendirme, ülkemizi birleştirip üst seviyeye çıkarma, yeni teknolojiye öncülük etme ile halkımızı ve yaşam tarzımızı savunma fırsatıdır." ifadesini kullandı.

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