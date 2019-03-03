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İngiltere Premier Lig'inde lider değişti

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasına zirvede giren Liverpool, Everton ile 0-0 berabere kaldı ve liderlik koltuğunu Manchester City'ye kaptırdı.

03 Mart 2019 Pazar 21:36
İngiltere Premier Lig'inde lider değişti

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasına zirvede giren Liverpool, Everton ile 0-0 berabere kaldı ve liderlik koltuğunu Manchester City'ye kaptırdı.

Ligin 29. haftası, Everton ile Liverpool arasındaki Merseyside derbisiyle tamamlandı. Everton'ın sahasında oynanan karşılaşma golsüz tamamlandı.

 

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Günün diğer derbi maçında ise kümede kalma mücadelesi veren Fulham, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Chelsea'yi ağırladı.

Londra ekiplerini karşı karşıya getiren maçı, Higuain'in 20 ve Jorginho'nun 31. dakikadaki golleriyle 2-1 Chelsea kazandı. Fulham'ın golünü 27. dakikada Chambers kaydetti.

Bu sonuçların ardından Liverpool, 71 puanlı Manchester City'nin 1 puan arkasında ikinciliğe geriledi. Bir maç eksiği bulunan Chelsea ise 56 puana ulaşarak 6. sıradaki yerini korudu.

 

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 21:36
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