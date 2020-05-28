  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

İngiltere Premier Lig’de başlama tarihi 17 Haziran

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen İngiltere Premier Lig 17 Haziran’da kaldığı yerden devam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:07:08 -
İngiltere Premier Lig’de başlama tarihi 17 Haziran

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen İngiltere Premier Lig 17 Haziran’da kaldığı yerden devam edecek.


İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 20 kulübün 17 Haziran’da ligin yeniden başlaması konusunda karara vardığı ifade edildi. Bu karara göre; olağanüstü bir durum yaşanmazsa 17 Haziran Çarşamba günü Sheffield United ile Aston Villa, Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek.


13 Mart’ta korona virüs salgını nedeniyle ertelenen ligde lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City’nin 25 puan önünde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı