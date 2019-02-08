İngiltere Premier Lig'de ayın hocası Solskjaer!
Dünya futbolunun önde gelen liglerinden olan İngiltere Premier Lig'de Ocak ayının menajeri seçilen Ole Gunnar Solskjaer oldu.08 Şubat 2019 Cuma 19:44
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiltere Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, Jose Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından Manchester United'ın başına geçen ve çıktığı 8 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen 45 yaşındaki Norveçli çalıştırıcının ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.
Ferguson'dan sonra bir ilk
Solskjaer, Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Alex Ferguson'un ayrılması sonrasında bu ödülü kazanan ilk teknik adam oldu.
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