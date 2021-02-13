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Spor İngiltere Premier Lig'de ayın futbolcusu İlkay Gündoğan
Spor

İngiltere Premier Lig'de ayın futbolcusu İlkay Gündoğan

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, ocak ayının futbolcusu seçildi. Gündoğan, ocak ayında attığı 5 golle Manchester City'nin ligin zirvesine yükselmesinde pay sahibi olmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 11:06:00 -
İngiltere Premier Lig'de ayın futbolcusu İlkay Gündoğan

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, aday gösterilen 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanan İlkay, takım olarak güçlü bir konumda olmalarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

İlkay, ocak ayında attığı 5 golle Manchester City'nin ligin zirvesine yükselmesinde pay sahibi olmuştu.

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