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Spor

İngiltere Premier Lig'de 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 20:33:14 -
İngiltere Premier Lig'de 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 4 kişide daha virüse rastlandı.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 25-26 Mayıs tarihlerinde 1008 kişi Kovid-19 testinden geçirildi.

Ligdeki 3 kulüpten 4 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı ve bu isimlerin 7 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.

Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde toplam 8 kişide koronavirüs tespit edilmişti.

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