İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Southgate'ten Erdoğan yorumu: Bizde böyle bir Cumhurbaşkanı olsa...

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulundu.

Bugünkü yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir ziyaretinde Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın açılışını yapmış, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay’ın geçtiği kaleye penaltı atmıştı. Erdoğan penaltıyı kullandığı anın fotoğrafını paylaşıp, “Durmak yok. Gollere devam notunu düşmüştü" hatırlatmasını yapan Selvi, daha sonra mecliste Alpay Özalan'ı gördüğünü belirterek yaptıkları sohbeti aktardı.

Alpay Özalan'ın Milli Takım'ın yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe ve İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giydiğini hatırlatan Selvi, "Dünya üçüncüsü olduğumuz milli takımla kupayı kaldıran futbolcularımız arasında yer alan Alpay, başarılarla dolu bir futbol hayatından sonra yeşil sahalardan siyasete transfer oldu. Şimdi AK Parti İzmir Milletvekili olarak siyasette ter döküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Alpay da her ne kadar siyasette de olsa, futbola olan ilgisini sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Selvi'nin yazısının devamı şöyle:

- “Cumhurbaşkanımızın futbola ilgisi nedeniyle aramızda özel bir diyalog var” diyor.

- Alpay, İzmir’de Göztepe stadyumunun açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Siz spora her türlü desteği veriyorsunuz. Dünya çapında bir başarıyı da bizim size hediye etmemiz gerekiyor” demişti.

- Alpay’a sözlerini hatırlatınca, “Futbol oynadığım dönemden birçok arkadaşım şimdi Avrupa’da federasyon başkanlığı ya da teknik direktörlük yapıyorlar. Hepsiyle ilişkilerimi sürdürüyorum. Cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisini takdir ediyorlar” diye konuştu.

- İngiltere’de Aston Villa’da birlikte futbol oynadıkları Southgate’in İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü olduğunu hatırlatıp, “Southgate ile zaman zaman konuşuyoruz. ‘Bizde futbolla bu kadar ilgili bir Cumhurbaşkanı olsa dünya şampiyonu oluruz’ diyor” dedi.

- Alpay, “Bu bana iki şeyi düşündürüyor” dedi. Sonra sıraladı.

1)Futbola bu kadar destek veren bir Cumhurbaşkanımız olduğu halde neden dünya şampiyonu olamıyoruz?

2)Cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisini bütün dünya tanıyor.

- Futbol hayatında birçok şampiyonluk kupaları kaldıran Alpay, “Bir üzüntüm var” deyince kulak kabarttık.

“Dünya Cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisine gıpta ile bakarken ona futbolda bir Avrupa şampiyonluğu ya da dünya kupası verememenin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi. Ardından ekledi: “Eğer Cumhurbaşkanımıza bu kupalardan birini hediye etmezsek benim gözüm açık gider.”

- Alpay’lar kolay yetişmiyor. Hem Alpay’ın gözü açık gitmesin, hem de sporun her dalında kupa değil, kupaları kaldıralım.