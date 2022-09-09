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Ekonomi İngiltere Merkez Bankasından flaş karar! Ertelendi
Ekonomi

İngiltere Merkez Bankasından flaş karar! Ertelendi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Para Politikası Kurulu toplantısını erteledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 16:32:00 -
İngiltere Merkez Bankasından flaş karar! Ertelendi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu'nun Eylül 2022 toplantısı, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle bir hafta ertelendi.

BoE'den yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'de 12 gün boyunca yas tutulacak olması nedeniyle Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısının 15 Eylül'den 22 Eylül'e ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, "Kurulun faiz kararı 22 Eylül'de yerel saatle 12.00'de açıklanacak." denildi.

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyan 2. Elizabeth, dün 96 yaşında ölmüştü. Ülke, Kraliçe'nin ölümünden itibaren 12 gün boyunca yas tutacak.

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