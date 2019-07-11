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İngiltere Merkez Bankası'ndan "anlaşmasız ayrılık" uyarısı

İngiltere Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'ndan: - "Brexit'in düzensiz bir şekilde (anlaşmasız) gerçekleşmesi halinde sterlin kuru da dahil olmak üzere hisse senetleri, şirket ve devlet tahvilleri ile bankların borçlanma maliyetlerinin sert şekilde (bu duruma) uyum sağlaması beklenmektedir. Bu durum, hanehalkı ve işletmeler için finansal koşulları sıkılaştıracaktır"

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:34
İngiltere Merkez Bankası'ndan "anlaşmasız ayrılık" uyarısı

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından hazırlanan Finansal İstikrar Raporu'nda, "Brexit'in düzensiz bir şekilde (anlaşmasız) gerçekleşmesi halinde sterlin kuru da dahil olmak üzere hisse senetleri, şirket ve devlet tahvilleri ile bankların borçlanma maliyetlerinin sert şekilde (bu duruma) uyum sağlaması beklenmektedir. Bu durum, hanehalkı ve işletmeler için finansal koşulları sıkılaştıracaktır." denildi.

BoE'nin Finansal İstikrar Raporu'nda, artan Brexit belirsizliklerinin İngiltere'nin politika faiz oranları üzerinde baskı oluşturarak sterin kuru ve İngiltere merkezli hisse senetlerinde düşüşe neden olduğu kaydedildi.

İngiltere'nin bankacılık sisteminin Brexit'le ilişkilendirilebilecek geniş çaplı ekonomik ve finansal şoklarla başa çıkabilecek kadar güçlü seyretmeye devam ettiği belirtilen raporda, ülkenin AB'den anlaşma olmaksızın ayrılması halinde oluşabilecek olumsuzluklara yer verildi.

Raporda, "Brexit'in düzensiz bir şekilde (anlaşmasız) gerçekleşmesi halinde sterlin kuru da dahil olmak üzere hisse senetleri, şirket ve devlet tahvilleri ile bankların borçlanma maliyetlerinin sert şekilde (bu duruma) uyum sağlaması beklenmektedir. Bu durum, hanehalkı ve işletmeler için finansal koşulları sıkılaştıracaktır." denildi.

İngiliz bankalarının toplam 1 trilyon sterlin üzerindeki yüksek kaliteli likidite hacmi ile toptan finansman ve dış döviz piyasalarına erişim sağlamadan bile aylarca borç yükümlülüklerini yerine getirebileceği vurgulanan raporda, "küresel riskler" bölümünde de artan ticaret gerilimlerinin iş ortamı güvenini ve küresel üretim büyümesini olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Raporun yayımlanmasının ardından basına değerlendirmede bulunan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması durumunda (olumsuzlukların) yayılma etkisine karşı kendimizi tam olarak izole edemeyiz. İngiltere'nin anlaşmasız şekilde AB'den ayrılması, anında büyük ve görülebilir bir ekonomik ayarlamaya neden olur." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin 2016'da yapılan referandumla aldığı AB'den ayrılma kararının 29 Mart'ta hayata geçmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit, önce 12 Nisan'a, ardından da 31 Ekim'e ertelenmişti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:34
  1. AB
  2. Brexit
  3. İngiltere Merkez Bankası
  4. Londra
  5. Mark Carney

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