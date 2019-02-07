İngiltere Merkez Bankası, büyüme tahminlerini düşürdü

LONDRA (AA) - İngiliz Merkez Bankası (BoE), değişikliğe gitmediği politika faizini yüzde 0,75 ve varlık alımını 435 milyar sterlin seviyesinde bırakırken, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü.

BoE'den yapılan açıklamada, politika faizinin sabit tutularak beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 0,75 seviyesinde, varlık alımının da değiştirilmeyerek 435 milyar sterlinde bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, Para Politikası Kurulu tutanaklarında para politikası faizinin sabit tutulması kararının oy birliği ile verildiği kaydedildi.



BoE'nin, İngiltere'nin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye, 2020 için de yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e indirdiği belirtilen açıklamada, 2021 yılına ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,7’den yüzde 1,9’a yükseltildiği bildirildi.

Son Para Politikası Kurulu toplantısından bu yana İngiltere’nin AB'den çıkış sürecine (Brexit'e) ilişkin belirsizliklerin artış gösterdiği, bu belirsizliklerin ülkenin finansal piyasaları üzerinde baskı oluşturduğu vurgulanan açıklamada, Brexit'ten kaynaklanan belirsizliklerin hız kesen küresel ekonomik büyüme ile birleşmesinin de İngiltere'nin yakın dönemli büyümesi üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edildi.

Açıklamada, BoE'nin, 12 ay sonrasındaki enflasyon beklentisini yüzde 2,10’dan yüzde 2,35’e yükselttiği, 24 ay sonrası için ise yüzde 2,12’den yüzde 2,07’ye düşürdüğü, orta vadede de yüzde 2 enflasyon hedefini korumaya devam ettiği belirtildi.

Bu arada, sterlin/dolar paritesi, bankanın politika faiz kararının ardından yüzde 0,44 düşüşle 1,2880 seviyesinde işlem görüyor.