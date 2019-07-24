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İngiltere Maliye Bakanı Hammond istifa etti

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Doris Johnson’un başbakan seçilmesinin ardından istifa etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:12
İngiltere Maliye Bakanı Hammond istifa etti

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Doris Johnson’un başbakan seçilmesinin ardından istifa etti.


İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Boris Johnson’ın başbakan seçilmesinin ardından hükumetten istifa etti. Hammond’un istifasının ardından Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart ve Adalet Sekreteri David Gauke’nin istifaları geldi.


Hammond, Theresa May’e verdiği istifa mektubunda, halefinin, politika pozisyonu ile tamamen uyumlu bir bakan seçmekte özgür olması gerektiğine inandığı konusunda May ile konuştuğunu ifade etti. Hammond, "Temmuz 2016’da göreve başladığınızdan bu yana 3 yıldan fazla bir süredir bakanınız olarak hizmet etmek bir ayrıcalıktı. Brexit’in çözülmemiş olmasının oluşturduğu belirsizliğe rağmen, kamu maliyesinin yeniden inşasında ve İngiliz ekonomisinin gelecekteki fırsatlar için hazırlanmasında kayda değer bir ilerleme kaydettik. İngiltere’yi sarsan düşük üretkenliğin üstesinden gelmek, ücretleri ve yaşam standartlarını düşürmek için İngiltere’nin altyapısına, konutuna, araştırma, geliştirme ve teknik eğitimine yatırım yapmak için büyük bir taahhütte bulunduk. Kamu kesimi net yatırımının gelecek yıldan itibaren 40 yıl boyunca devam etmeyen seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor ve reel ücretlerin şu anda güçlü bir şekilde arttığını ve beş yıllık tahmin süresinin geri kalanında da bunu yapmaya devam edeceğini söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bu başarılarla zor koşullarda gurur duyabilir ve İngiltere’nin Avrupa’daki yüksek büyüme teknolojisine sahip işletmeler için bir mıknatıs olan ve dünyanın en iyi şirketlerinden birine ev sahipliği yapan global bir finansal hizmetler merkezi olma durumunu sürdürmekten de gurur duyabiliriz” ifadelerini kullandı.


Hammond, Johnson’ın anlaşmasız Brexit’i kabul etme konusundaki duruşunu destekleyemeyeceği için, görevinden ayrılmaktan ve arka sıralara geri dönmekten başka seçeneği olmadığını söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:12
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