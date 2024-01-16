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Dünya İngiltere Kızıldeniz'de yaşanan bir olayla ilgili uyarı yayımlandı
Dünya

İngiltere Kızıldeniz'de yaşanan bir olayla ilgili uyarı yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-01-16 16:52:00 -
İngiltere Kızıldeniz'de yaşanan bir olayla ilgili uyarı yayımlandı

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Kızıldeniz'de Eritre'nin Assab kentinin yaklaşık 57 deniz mili kuzeyinde yaşanan bir "olay" konusunda uyarı yayımladı.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Kızıldeniz'de Eritre'nin Assab kentinin yaklaşık 57 deniz mili kuzeyinde yaşanan bir "olay" konusunda uyarı yayımladı.

UKMTO'dan yapılan paylaşımda, Assab kentinin yaklaşık 57 deniz mili kuzeyinde yaşanan bir "olay" olduğu konusunda ihbarın alındığı bildirildi.

Paylaşımda, yetkililerin olayı araştırdığı belirtilirken, olaya ilişkin detay verilmedi.

Civardaki gemilere dikkatlice transit geçiş yapmaları ve herhangi şüpheli bir faaliyetin kuruma bildirilmesi tavsiyesinde de bulunuldu.

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