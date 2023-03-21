İngiltere kararını verdi, gözler TFF'de... Geçtiğimiz yıl alınmıştı... Aman dikkat!

Premier Lig ve Championship'te Ramazan ayı nedeniyle Müslüman futbolcular için 1 aylık düzenleme yapılacak. Geçtiğimiz yılda Süper Lig'de bu önemli konu üzerinde durulmuş ve maçların saati 20.30 olarak güncellenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konu hakkındaki kararı merakla bekleniyor...

Premier Lig ve Championship'te Ramazan ayı nedeniyle Müslüman futbolcular için 1 aylık düzenleme yapılacak.

Ramazan ayı 23 Mart günü başlayacak ve 1 ay sürecek. İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig ve Championship'te oynanacak maçlarda Müslüman futbolcular için düzenleme yapmaya hazırlanıyor.

Sky Sports'un haberine göre Premier Lig ve Championship'te akşam oynanacak maçlarda Müslüman futbolcular için iftar vaktinde maça ara verilecek ve oyuncular gerekli gıda desteğini alacak.

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