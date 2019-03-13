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İngiltere ikinci kez anlaşmalı ayrılığı oylayacak

Revize edilmiş Brexit Anlaşmasını dün akşam ikinci kez reddeden İngiltere Parlamentosu, bugün de ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılıp ayrılmamasını oylayacak.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:17
İngiltere ikinci kez anlaşmalı ayrılığı oylayacak

Revize edilmiş Brexit Anlaşmasını dün akşam ikinci kez reddeden İngiltere Parlamentosu, bugün de ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılıp ayrılmamasını oylayacak.

 

Brexit sürecinde sonlara doğru gelinirken İngiltere Parlamentosu en hareketli günlerini yaşamaya devam ediyor. Dün gerçekleştirilen oylamada revize edilmiş Brexit Anlaşması 242 "Evet" oyuna karşı 391 "Hayır" oyuyla ikinci defa reddedildi. Milletvekilleri, dünkü oylamanın ardından bugün de "anlaşmasız ayrılmayı" oylayacak. İngiltere’nin birlikten ayrılmasına sayılı günler kalırken, milletvekilleri anlaşma olmadan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Bugün yapılacak oylamada, milletvekilleri “anlaşmasız ayrılmayı” da reddederse, milletvekillerini bir oylama daha bekliyor. Akşam saatlerinde yapılacak oylamada “anlaşma olmadan ayrılma” reddedilirse, milletvekilleri bu kez Brexit tarihinin uzatılmasını oylayacak ve yarın yapılacak yeni bir oylama ile Brexit sürecinin ertelenmesi için AB’den talepte bulunup bulunulmamasına karar verilecek.

 

29 Mart günü İngiltere’nin AB’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, anlaşma olmadan ayrılığın ülkedeki bazı sıkıntıları da beraberinde getireceği konuşuluyor.

 

İngiltere Başbakan’ı Theresa May, "Herhangi bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği’nden çıkmamız halinde, ülkemiz ciddi bir ekonomik şok yaşama olasılığı ile karşı karşıya kalacak" uyarısında bulundu.

 

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dünkü oylama sonrası yaptığı açıklamada ’’İngiltere eğer Brexit ertelemesinde bulunduğu takdirde, 27 AB üye ülkeleri bunu değerlendirip oy birliği ile bir karar varacaktır. Eğer bir oylama gerçekleştirilecekse eğer bu tarihin Avrupa Birliği Parlamentosu seçimlerden önce olması gerekiyor" açıklamalarıyla son tarih olarak 22-24 Mayıs tarihinde sonuca kavuşulması gerektiğini belirtti.

 

İngiliz Parlamentosunda dün akşam yapılan oylamada Brexit Anlaşması, 242’ye karşı 391 oyla reddedildi. Anlaşma, 15 Ocak’taki ilk oylamada da ezici çoğunlukla reddedilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:17
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