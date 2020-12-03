İngiltere Eğitim Bakanı Williamson: "İngiltere’de AB ve ABD’dekilerden daha iyi bilim insanları var"

LONDRA (AA) – İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’dekilerden daha iyi bilim insanlarına sahip oldukları için dünyada bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına onay veren ilk ülke olduklarını savundu.

Londra'da yerel yayın yapan LBC Radyo’ya konuşan Williamson, ülkesinde yaygın kullanımına izin verilen, Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşıyı ilk uygulayacak ülke olmalarının kimseyi şaşırtmadığını ve bunun ülkesindeki İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunda (MHRA) görev yapan bilim insanlarının başarısıyla gerçekleştiğini söyledi.

Williamson, İngiltere’deki bilim insanlarının Fransa, Belçika ve ABD’dekilerden daha iyi olduğunu savunarak Kovid-19 aşısının ilk olarak ülkesinde kullanıma sunulmasını övdü.

AB ülkelerinde henüz Kovid-19 aşısına onay verilmediğini belirten Williamson, "Bilim insanlarımız, Fransa, Belçika ve ABD’nin sahip olduğundan çok daha iyi. Çünkü biz onların her birinden çok daha iyi bir ülkeyiz." dedi.

- Tescillenen ilk Kovid-19 aşısı

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay vermişti.

Mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı adayı, dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı olmuştu.

10 ay gibi kısa bir sürede klinik öncesi geliştirme çalışmaları ve 3 aşama klinik denemeleri tamamlanan aşının, virüse karşı bağışıklık sağlamada yüzde 95 etkili olduğu bildirilmişti.

İngiltere, aşının başarılı olması halinde 40 milyon doz satın almak üzere ön anlaşma imzalamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aşının gelecek haftadan itibaren İngiltere'de kullanıma sunulacağını kaydetmişti.



