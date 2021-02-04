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Dünya İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan Kıbrıs açıklaması
Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan Kıbrıs açıklaması

Kıbrıs’a resmi ziyarette bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, “Kıbrıs sorunun çözülmesine yardımcı olmada rolümüzü tam oynayacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 18:57:00 -
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan Kıbrıs açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs'a resmi ziyarette bulundu. Raab, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenmesi planlanan garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konulu 5+1 gayrıresmi konferans öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) temaslarda bulundu.

Raab, resmi temasları kapsamında GKRY Lideri Nikos Anatasiadis ile bir araya gelmesinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Raab, Anastasiadis ve Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin problem çözen bir ülke olduğunu belirterek, Kıbrıs'ın garantörlerinden biri ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olduklarını ifade etti.

zerimize düşen rolü oynayacağız"

Raab, "Aynı zamanda, Kıbrıs'taki insanların uzun zamandır dostuyuz. Kıbrıs'taki bölünmelerin kalıcı olarak sona erdiğini görmek istiyoruz. Kıbrıs sorununun çözülmesine yardımcı olma konusunda üzerimize düşen rolü tam anlamıyla oynayacağız" dedi.

Bakan Raab, BM Genel Sektereri Antonio Guterres'in 5+1 konferans ile sunduğu fırsatı tüm tarafların değerlendirmesi gerektiğini kaydetti. Bir çözüme ulaşılmamasının kimseye fayda getirmeyeceğini ifade eden Raab, "Taraflara, esneklik ve uzlaşma gösterme isteği ile görüşmelere gelmeleri çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

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