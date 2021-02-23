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Dünya İngiltere, Çin ve Rus uydularına saldırı planlıyor
Dünya

İngiltere, Çin ve Rus uydularına saldırı planlıyor

İngiltere Uzay Komutanlığı'nın, olası bir savaş çıkması durumunda düşman ülkelerin uydularını yok etmek için tatbikat düzenlemeyi planladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 05:29:00 -
İngiltere, Çin ve Rus uydularına saldırı planlıyor

Daily Express, İngiltere Savunma Bakanlığı'ndaki üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, yeni kurulan Uzay Komutanlığı'nın, 'savaş zamanlarında Çin ve Rus askeri ve iletişim uydularıyla mücadeleyi amaçlayan eğitim misyonları' için yakında RAF Typhoon savaş uçaklarını 'uzayın kenarına' yollayabileceğini yazdı.

RAF Typhoon'ların, 12 kilometre yüksekliğe çıkarak 6 kilometrelik dikey tırmanışa geçeceği ifade edildi. Gerçek savaş durumunda, bu savaş uçaklarının düşman hedeflere anti-uydu füzeleri (ASAT) fırlatarak üslerine geri dönmesi öngörülüyor.

Rusya ve Çin'in anti-uzay silah geliştirdiğine işaret edilen haberde, İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Mike Wigston'un, "Gelecek savaş uzayda başlamayabilir, ama hiç şüphem yok ki çok hızlı bir şekilde uzaya taşınabilir ve hatta uzayda kazanılır veya kaybedilebilir" sözlerine yer verildi.

Wigston, "Bu nedenle, kritik ulusal çıkarlarımızı korumaya ve gerekirse savunmaya hazır olmalıyız" diye ekledi.

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