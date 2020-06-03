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Spor

İngiltere Championship'te 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 22:46:49 -
İngiltere Championship'te 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Futbol Ligi (EFL), altı Championship kulübünde 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

EFL'den yapılan açıklamada, 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 94 test yapıldığı, 6 ayrı kulüpte 9 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişilerin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi.

EFL daha önce 15 kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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