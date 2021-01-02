İngiltere Bayraktar SİHA’nın benzerini yapacak

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Savunma Bakanlığı "Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında elde ettiği Türk üretimi askeri teçhizatın benzerini kullanmayı" planlıyor.

The Guardian, Londra’nın silahlı keşif ve taarruzi İHA geliştirmek için yeni bir program başlattığını yazdı. Program, "Bayraktar İHA’ya benzer nitelikte", "bakımı ucuz", "sahada yüksek etkinliğe sahip" bir platformun geliştirilmesini içerecek.

Proje için finansmanın, beş yıllık askeri bütçe çerçevesinde 2021’den itibaren yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra’nın savunma bütçesinde birtakım değişikliğe gideceğinin sinyalini vermişti.

Wallace, Aralık ayı başında Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünde yaptığı bir konuşmada, Türkiye’nin Bayraktar TB2 SİHA ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak, Türkiye’nin yeni nesil SİHA’larını örnek göstermişti.

Wallace ayrıca, İngiltere’nin savunma teknolojilerinde yeterince yenilik yapmadığının altını çizmiş ve Türk SİHA’larının "düşmana zor zamanlar" yaşatma kapasitesine sahip olduğunu belirtmişti.