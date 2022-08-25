İngiltere Başkonsolosu Kenan Poleo kimdir? Kenan Poleo nereli?

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu google'de araştırma konusu oldu. Bir yarışma programına katılan Kenan Poleo'nun konuşması ve tavrı fragmanda dikkat çekti. Birçok insan Kenan Poleo'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki ama İngiltere Başkonsolosu Kenan Poleo nereli? İşte Kenan Poleo hakkında bilgiler...

Kenan Poleo kimdir?

Kenan Poleo çok kısa bir zaman önce İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı olarak göreve başladı. Beşiktaşlı olan diplomat. İstanbul'a atanmadan önce, Birleşik Krallık Avrupa Ticaret Müsteşarı Yardımcısı olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan Poleo, Birleşik Krallık hükümeti içerisinde; AB Enerji ve Çevre Mevzuatları Genel Müdür Yardımcılığı, Birleşik Krallık Üretim Stratejisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Kimyasal Maddeler Sektörü ve Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı gibi birçok üst düzey görevde bulundu. Kenan Poleo, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, kendisi hakkında merak edilenleri yanıtlamıştı. Paylaşımında ailesinin kökeni, dini ve Türkçeyi nasıl düzgün konuşabildiği ile ilgili soruları yanıtladı. Türkçeyi büyükanneleri Rabia ve Fatma ve dedesi Mehmet’ten öğrendiğini söyleyen Kenan Poleo sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Videonun sonraki dakikalarında Kıbrıs Türkü olan ailesinden bahseden Başkonsolos, "Annem Emine ve babam Hasan, 50'li yıllarda Kıbrıs'tan Londra'ya gelmişler. Burada tanışıp aşık olup evlenmişler. İki ablam var. Filiz ve Gonca. Birbirine bağlı çok bağlı bir aileyiz. Türkçe'yi büyük annelerim Rabiye ve Fatma ve dedem Mehmet'ten öğrendim. Soyadım Poleo, Mehmet dedemin takma adından geliyor'' dedi.

İngiltere Başkonsolosu Kenan Poleo nereli?

Konuşmasında ''İşte böyle yüzde 1400 Britanyalım ve Londralıyım ama Kıbrıs kökenliyim." dedi.

Kenan Poleo Twitter hesabı: @KenanPoleo

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ve Başkonsolosu hakkında bilgiler…

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu nerede?

İngiltere Başkonsolosluğu İstanbul'da Beyoğlu Tepebaşı semtinde bulunuyor. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu Türk Vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşlarının İngiltere Vize Başvuruları için hizmet vermemektedir. Konsolosluk tarafından outsoruce edilmiş vize başvuru merkezi ve vize hizmet merkezleri aracılığı ile İngiltere Vize İşlemleri yürütülmektedir. Türkiye'den yapılan İngiltere Vize Başvuruları için karar yetkisi konsoloslukta bulunmaktadır.