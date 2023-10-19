  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hukuk fakültesi okuyacaklar dikkat! Puanlar yükseltilip, kontenjanlar azaltılacak

Şarkıcı Linet’ten görülmemiş alçaklık! Siyonist haydutları böyle savundu! Hadi o zaman yallah İsrail’e

Birbirlerine neler demişler neler! CHP’deki kavga Whatsapp’ta

Elektriğe aileler artık para ödemeyecek! Bölgeden dev GES projesi için flaş karar: 42 bin lirası hibe edildi!

Maskara mahlûku görün! Tam bir kepazelik

Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! Günlük 25 bin varil çıkarılıyor

Şahan Gökbakar’dan şaşırtan “İsrail” çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı

New York’ta Gazze’deki katliam için Bıden böyle suçlandı: İsrail hastaneleri bombalıyor parasını Bıden ödüyor

Babil Fahişesi Lilith'in doğmaları: Şeytanın çocukları Ezoterik Yahudiler

Türk şirketi Estonya ülkesinde 1. oldu! Sevindirici haber: Türk Savunma Sanayisi Avrupa'da...Sürpriz gelişme
Gündem İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'in Filistinde uyguladığı soykırıma destek verdi: Netanyahu: Bu uzun bir savaş
Gündem

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'in Filistinde uyguladığı soykırıma destek verdi: Netanyahu: Bu uzun bir savaş

Yeniakit Publisher
2023-10-19 15:55:00 -
İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'in Filistinde uyguladığı soykırıma destek verdi: Netanyahu: Bu uzun bir savaş

İsrail’e ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kudüs’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Sunak ve Netanyahu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

 

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında “Sivillere zarar vermemek için her türlü önlemi aldığınızı biliyorum" dedi.
İsrail’e ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kudüs’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Sunak ve Netanyahu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, "İsrail’in kendisini uluslararası hukuka uygun şekilde savunmasını, Hamas’ın peşine düşmesini, rehineleri geri almasını, daha fazla saldırıyı engellemesini ve uzun vadeli olarak güvenliğini arttırmasını kesinlikle destekliyoruz” şeklinde konuştu. “Sivillere zarar vermemek için her türlü önlemi aldığınızı biliyorum" ifadesini kullanan Sunak, "Filistin halkının Hamas’ın kurbanı olduğu da biliyoruz. İsrail’in Gazze’ye insani yardım gönderilmesine izin verme kararını memnuniyetle karşılıyorum” dedi. İsrail’in yanında olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Sunak, “Dayanışma içinde yanınızda olacağız, halkınızın yanında olacağız. Sizin kazanmanızı istiyoruz” şeklinde konuştu. Sunak, İngiltere’nin bölgeye yönelik yardımının mümkün olan en kısa sürede artacağını söyledi.

“Bu bizim en karanlık zamanımız”

Hamas’ı “yeni Naziler” olarak nitelendiren Netanyahu ise yaptığı açıklamada, “Bu İsrail’in savaşı, bu modern Arap ülkelerinin savaşı, Batı medeniyetinin savaşı, özgür dünyanın savaşı, gelecek savaşı” ifadelerini kullandı. İran’ı ve Hamas’ı Orta Doğu’yu "esaret, savaş, kölelik ve imha çağına" geri getirmeye çalışmakla suçlayan Netanyahu, "Seksen yıl önce uygar dünya en karanlık anınızda yanınızdaydı. Bu bizim en karanlık zamanımız. Dünyanın en karanlık anı. Birlikte durmamız gerekiyor” dedi. Netanyahu bunun “uzun bir savaş” olduğunu belirterek bu nedenle İsrail’in İngiltere’nin sürekli olarak desteğine ihtiyacı duyduğunu söyledi.
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23