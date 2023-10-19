İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'in Filistinde uyguladığı soykırıma destek verdi: Netanyahu: Bu uzun bir savaş

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında “Sivillere zarar vermemek için her türlü önlemi aldığınızı biliyorum" dedi.

İsrail’e ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kudüs’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Sunak ve Netanyahu görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, "İsrail’in kendisini uluslararası hukuka uygun şekilde savunmasını, Hamas’ın peşine düşmesini, rehineleri geri almasını, daha fazla saldırıyı engellemesini ve uzun vadeli olarak güvenliğini arttırmasını kesinlikle destekliyoruz” şeklinde konuştu. “Sivillere zarar vermemek için her türlü önlemi aldığınızı biliyorum" ifadesini kullanan Sunak, "Filistin halkının Hamas’ın kurbanı olduğu da biliyoruz. İsrail’in Gazze’ye insani yardım gönderilmesine izin verme kararını memnuniyetle karşılıyorum” dedi. İsrail’in yanında olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Sunak, “Dayanışma içinde yanınızda olacağız, halkınızın yanında olacağız. Sizin kazanmanızı istiyoruz” şeklinde konuştu. Sunak, İngiltere’nin bölgeye yönelik yardımının mümkün olan en kısa sürede artacağını söyledi.



“Bu bizim en karanlık zamanımız”



Hamas’ı “yeni Naziler” olarak nitelendiren Netanyahu ise yaptığı açıklamada, “Bu İsrail’in savaşı, bu modern Arap ülkelerinin savaşı, Batı medeniyetinin savaşı, özgür dünyanın savaşı, gelecek savaşı” ifadelerini kullandı. İran’ı ve Hamas’ı Orta Doğu’yu "esaret, savaş, kölelik ve imha çağına" geri getirmeye çalışmakla suçlayan Netanyahu, "Seksen yıl önce uygar dünya en karanlık anınızda yanınızdaydı. Bu bizim en karanlık zamanımız. Dünyanın en karanlık anı. Birlikte durmamız gerekiyor” dedi. Netanyahu bunun “uzun bir savaş” olduğunu belirterek bu nedenle İsrail’in İngiltere’nin sürekli olarak desteğine ihtiyacı duyduğunu söyledi.