İngiltere Başbakanı Sunak İsrail’e bağlılığını sundu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak seyahatinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmek üzere İsrail’in Tel Aviv şehrine iniş yaptı.

Sunak terminalin dışına kadar yürütüldü. Ardından İsrailli gazetecilere verdiği demeçte “Her şeyden önce, İsrail halkıyla dayanışmamı ifade etmek için buradayım. Tarif edilemez, korkunç bir terör saldırısına maruz kaldınız ve bilmenizi isterim ki, Birleşik Krallık ve ben sizin yanınızdayız.” dedi.

“İngiltere bu konuda harekete geçecek”

İlk açıklamasında salı günü Gazze’de İsrail’in hastane saldırısına ilişkin "bölgedeki ve dünya çapındaki liderlerin çatışmanın daha da tehlikeli bir şekilde tırmanmasını önlemek için bir araya gelmeleri için bir dönüm noktası" olması gerektiğini söyledi ve İngiltere'nin bu konuda harekete geçeceğini de sözlerine ekledi.

Sunak ayrıca Mısır'dan Gazze'ye insani yardımın mümkün olan en kısa sürede girmesine ve Gazze'de mahsur kalan İngiliz vatandaşlarının ayrılmasına olanak sağlayacak bir güzergahın açılması yönünde çağrıda bulunacak.

Sunak'ın sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'e düzenlenen saldırıdan bu yana en az yedi İngiliz vatandaşının öldürüldüğünü ve en az dokuzunun hala kayıp olduğunu söyledi.

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Sunak'ın ziyaretinin yanı sıra, geçen hafta İsrail'i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin de önümüzdeki üç gün içinde sorunu görüşmek ve “barışçıl” bir çözüm bulmak üzere Mısır, Türkiye ve Katar'a gideceği belirtildi.

İngiltere, üç ülkenin "bölgesel istikrarı koruma, rehineleri serbest bırakma ve Gazze'ye insani erişime izin verme yönündeki uluslararası çabalar açısından hayati önem taşıdığını" söyledi.

İngiltere, çatışmanın yayılmasını önleme çabalarını, yardımın ihtiyacı olanlara ulaşması için Mısır ile Refah kapısının açılmasının acil gerekliliğini ve Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasını görüşmek üzere oradaki üst düzey liderlerle bir araya geleceğini söyledi.

İki gün sürecek Orta Doğu ziyaretinde Sunak’ın bölge ülkelerini de ziyaret etmesi bekleniyor.

Reuters