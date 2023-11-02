  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere Başbakanı Sunak, 'Gazze için ateşkes' çağrısında bulunan bakanı görevden aldı!
Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak, 'Gazze için ateşkes' çağrısında bulunan bakanı görevden aldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 10:13:00 -
İngiltere Başbakanı Sunak, 'Gazze için ateşkes' çağrısında bulunan bakanı görevden aldı!

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı.

Siyonist terör rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Paul Bristow'dan kolektif sorumluluk ilkeleriyle tutarlı olmayan yorumların ardından hükümetteki görevinden ayrılması istendi" denildi.

Görevden alınmasının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Bristow, "Başbakan'ın kararını tamamen anlıyorum. Keyif aldığım bir işten ayrıldığım için pişmanlık duyuyorum. Ancak seçmenlerimin çoğunun derinden önemsediği bir konu hakkında artık rahatça konuşabiliyorum" dedi.

"BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ VE BİR MİLYONDAN FAZLASI YERİNDEN EDİLDİ"

Bristow geçtiğimiz perşembe günü Başbakan Sunak'a yazdığı mektubunda, "Seçmenlerim ve ben, şu anda Gazze'de ortaya çıkan yürek parçalayıcı ve yıkıcı insani krizden derin üzüntü duyuyoruz. Binlerce kişi öldürüldü ve bir milyondan fazlası yerinden edildi. Bunun israil'i nasıl daha güvenli hale getirdiğini veya herhangi bir şeyi daha iyi hale getirdiğini anlamak zor" ifadelerini kullanmış, Filistinlilerin Hamas'ın saldırılarından dolayı toplu olarak cezalandırılmaması gerektiğini vurgulamıştı. Kalıcı ateşkesin hayat kurtaracağını belirten Bristow, ateşkesin yardımların en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlayacağını aktarmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hüda partili

hindusu .Müslümanlarala hristiyanlar biribirini yok edecek sen de oturup eğleneceksin.

Gültekin

İNGİLTERE BAŞBAKANI SUNAK'A, BİR İNSAN ÇİRKİNLİĞİ GÖRÜNCE, ELİYLE, DÜZELTSİN, DİLİYLE DÜZELTSİN VE BUNLARA GÜCÜ YETMİYORSA KALBİYLE BUĞZ ETSİN(İMANIN EN ZAYIFI) SUNAK SİZLERDE BUNLARIN HANGİSİ VARDIR, SİZLERDE BUNLARIN HİÇ BİRİSİ GÖRÜNMÜYOR, BU DA DÜYA MİLLETİNE ALDIĞI TALİMATLARI YERİNE GETİREN KUKLA BİR BAŞBAKAN OLDUĞUNUZUN NET İSPATIDIR. İNSAN OLUP DA ÇİRKİNLİĞİN SAFINDA DURAN ASLA NORMAL İNSAN OLAMAZ. BU KATLİAMLARI YABANLARI DESTEKLEMEKLE SİZLERDE SAVAŞ SUCU İŞLİYORSUNUZ.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23