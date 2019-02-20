İngiltere Başbakanı May’in partisinde yeni istifalar Başbakan Theresa May’in liderliğindeki Muhafazakar Parti’den AB yanlısı 3 milletvekili istifa etti.

Başbakan Theresa May’in liderliğindeki Muhafazakar Parti’den AB yanlısı 3 milletvekili istifa etti.

İngiltere’yi yöneten Muhafazakar Parti’den AB yanlısı 3 milletvekili, Başbakan Theresa May’ın partisini Brexit planları etrafında birleştirme girişimleri devam ederken mecliste bağımsız bir gruba katılmak üzere istifa etti. Sabah saatlerinde istifa dilekçelerini sunan milletvekilleri Anna Soubry, Sarah Wollaston ve Heidi Allen yaptıkları açıklamada, hükümetin Brexit’i ele alış şekli yüzünden istifa ettiklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.