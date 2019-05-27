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İngiltere Başbakanı May’den seçim açıklaması

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün sona eren Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Çıkan sonuçlar bizlere gösteriyor ki Brexit anlaşmalı bir şekilde gerçekleştirilmeli ve umuyorum ki parlamentondaki bütün fikirler çıkan sonuca odaklanır” dedi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:25
İngiltere Başbakanı May’den seçim açıklaması

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün sona eren Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Çıkan sonuçlar bizlere gösteriyor ki Brexit anlaşmalı bir şekilde gerçekleştirilmeli ve umuyorum ki parlamentondaki bütün fikirler çıkan sonuca odaklanır” dedi.


Avrupa Birliği ülkelerinde 23 Mayıs tarihinde başlayan Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre kıta çapında merkez sağ ve merkez sol partiler en büyük kayıpları yaşayan partiler oldu. Liberaller, yeşiller ve aşırı sağcılar ise sandalye sayılarını artırdı. Parlamentoda sandalyesini en fazla artırarak bu seçimin kazananları özellikle Yeşil (Greens/EFA), Liberal (ALDE&R) ve Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) oldu.Merkez sağda Hristiyan Demokratlar (EPP) ve merkez solda Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ilk iki sırada yer alsa da bu seçimleri galip bitiremediler. EPP 217 sandalyeden 182 sandalyeye, S&D de 189 sandalyeden 147 sandalyeye gerileyerek ciddi kayıp yaşadı. Yeşiller 51 olan sandalye sayısını 69’a yükseltirken, Almanya, Fransa, İngiltere, İrlanda, Finlandiya, Lüksemburg ve Hollanda gibi ülkelerde geçmişe kıyasla oldukça yüksek oranda oy oranını artırdı.


İngiltere’de Nigel Farage’ın lideri olduğu Brexit Partisi, yüzde 31,7 ile İtalya ve Polonya’dan sonra en yüksek oy alan muhalif parti oldu. AB’den çıkma noktasında referandum yüzünden seçimde yükseliş gösteren muhaliflerin bu durumu AB’de kalmak isteyenlerin kalma yanlısı partilere verdikleri oylar sayesinde dengeyi sağladı. AP seçimi sonrası İngiltere’de ikinci bir Brexit referandumu veya genel seçimlere gidilmesi bekleniyor.



Theresa May: "Muhafazakarlar için hayal kırıklığı olan bir geceydi"


İngiltere Başbakanı Theresa May, seçimlerden sonra ilk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Başbakan May, seçim sonuçlarını çok büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. May, “Muhafazakarlar için hayal kırıklığı olan bir geceydi. Çıkan sonuçlar bizlere gösteriyor ki Brexit anlaşmalı bir şekilde gerçekleştirilmeli ve umuyorum ki parlamentondaki bütün fikirler çıkan sonuca odaklanırlar“ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:25
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