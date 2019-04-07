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Seçim 2019 Sayfası

İngiltere Başbakanı May: "Brexit’in gerçekleşmesi için İşçi Partisi ile anlaşmaktan başka seçenek yok"

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamerası’nın anlaşmasız Brexit’i reddetmesi sebebiyle İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbiyn ile anlaşmaktan başka seçenek kalmadığını, aksi halde Brexit’in parmaklarının arasından kayacağını söyledi.

07 Nisan 2019 Pazar 12:05
İngiltere Başbakanı May: "Brexit’in gerçekleşmesi için İşçi Partisi ile anlaşmaktan başka seçenek yok"

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamerası’nın anlaşmasız Brexit’i reddetmesi sebebiyle İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbiyn ile anlaşmaktan başka seçenek kalmadığını, aksi halde Brexit’in parmaklarının arasından kayacağını söyledi.


İngiltere’de iktidarda bulunan Muhafazakar Parti’deki Brexit yanlısı milletvekilleri, İngiltere’nin Avrupa Parlamentosu için seçime gitmesi halinde Theresa May’i başbakanlıktan düşürmekle tehdit etti. Başbakan May, Brexit’in parmaklarının arasından kayıp gitme tehlikesi olduğunu söylerken, Muhafazakar Parti milletvekilleri İngiltere’nin Mayıs ayında AB seçimlerinde yer almasının aşırı sağı besleyeceği iddiasında bulundu. Muhafazakar Parti’nin asi milletvekilleri, İngiltere’nin Brexit’i Haziran sonuna kadar uzatması ve Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak zorunda kalması halinde birkaç hafta içinde Theresa May’in düşürülmesi için harekete geçeceklerini dile getirdi.


İngiltere Başbakanı May, Cumartesi akşamı milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, “Brexit’in parmaklarımızın arasından kayıp gitmesi tehlikesi var. Çünkü parlamento İngiltere’nin bir anlaşma olmadan AB’den ayrılma seçeneğini reddetti. Şimdi elimizde kalan tek seçenek ‘AB’den bir anlaşmayla ayrılmak ve veya hiç ayrılmamak.’ Bu ne kadar uzun sürerse İngiltere’nin AB’den hiç ayrılmama tehlikesi de o kadar büyüktür. Bu İngiliz halkının Brexit için verdiği kararın parmaklarımızın arasından kayıp gitmesidir. Ben buna dayananam. Esas olan bizim insanların oy verdiği seçeneği yerine getirmek ve bunun için bir anlaşmaya varmaktır” dedi.


Başbakan May’in Brexit konusunda İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile görüşme kararı alması üzerine istifa eden eski Bakan Nigel Adams ise, “Geçen hafta 170’den fazla Muhafazakar Parti milletvekili başbakana bir mektup göndererek ondan İngiltere’nin AB parlamento seçimlerinde yer almamasını sağlamasını istedi. Böyle yapmanın sonu iyi olmaz” dedi.


May, geçen ay muhafazakar milletvekillerine Brexit’in sağlanması halinde başbakanlıktan ayrılacağını söylemişti. Brexit’in ertelenmesi halinde Başbakan Theresa May’in Aralık ayından önce ayrılmaya zorlanamayacağı İşçi Partisi’nin tüzüğünde yer alıyor. Başbakan May’in yerini alması muhtemel olan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise, geçen hafta parlamentoda yaptığı konuşmada BM’de daha uzun süre kalmaktansa kabinesinin Dünya Ticaret Teşkilatı’nın şartlarına göre birlikten ayrılmayı yeğleyeceğini söylemişti.


İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden dün gece yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ile Çarşamba günü yapılacak zirve toplantısından önce parlamentodan geçecek bir uzlaşma için İşçi Partisi ile görüşmelerin teknik bir seviyede devam ettiği belirtildi. Ancak May’in Brüksel’e gitmeden önce yarın veya Salı günü oylama yapılması konusunda bir planının bulunup bulunmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Açıklamada, İşçi Partisi’ni bir anlaşmaya razı etme girişimi olarak Avrupa Birliği ile gelecekteki ticari konuşmalar için parlamentoya yetki verecek bir kanun çıkarmayı teklif ettiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 12:05
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