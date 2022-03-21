  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenskiy ve ailesine sığınma teklif etmiş
Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenskiy ve ailesine sığınma teklif etmiş

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere’ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy’nin bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 18:30:00 - 2022-03-21 18:39:13
İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenskiy ve ailesine sığınma teklif etmiş

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere’ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy’nin bunu reddettiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere’ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy’nin bu teklifi reddettiğini açıkladı. Teklifi tam olarak ne zaman yaptığını belirtmeyen Johnson, “Vladimir her zaman açıktı, görevi Ukrayna halkına karşı, orada kalacak, onlara bakacak” ifadelerini kullanarak, "Ona hayran olduğumu söylemeliyim" dedi.

Johnson ayrıca, Zelenskiy'i "halkını bir araya getirme" ve "dünyayı harekete geçirme" yolunda "kahraman bir savaş lideri" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya’nın saldırılarının başlamasının ardından Zelenskiy’e Ukrayna’nın başkenti Kiev’den tahliye etmeyi teklif etmiş, Zelenskiy ise Biden’a, “Kaçmaya değil mühimmata ihtiyacım var” cevabını vermişti.

Rusya’da Facebook ve Instagram’ın faaliyetleri yasaklandı
Rusya’da Facebook ve Instagram’ın faaliyetleri yasaklandı

Dünya

Rusya’da Facebook ve Instagram’ın faaliyetleri yasaklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay