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Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson karantinada
Dünya

İngiltere Başbakanı Boris Johnson karantinada

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini karantina altına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 14:01:00 -
İngiltere Başbakanı Boris Johnson karantinada

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs testi pozitif olan bir kişiyle temasa geçmeleri nedeniyle kendilerini karantinaya aldı. Yapılan açıklamada, iki ismin çalışmalarına devam edecekleri ve temel devlet işlerini yürütecekleri belirtildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Javid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. PCR sonucumu bekliyorum ama çok şükür ki aşılarımı oldum ve belirtiler hafif" açıklamasında bulunmuştu.

Başkan Johnson ise ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz" ifadesini kullanmıştı.

Ülkede cumartesi günü bildirilen günlük vaka sayısı 54 bin 674 ile 6 ayın en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmişti.

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