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Spor İngiltere 39 yıllık hasreti sonlandırdı
Spor

İngiltere 39 yıllık hasreti sonlandırdı

Yeniakit Publisher
2023-07-09 01:23:00 -
İngiltere 39 yıllık hasreti sonlandırdı

Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere, 39 yıl sonra kupanın sahibi oldu.

Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere, 39 yıl sonra kupaya uzandı.

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan final mücadelesinde, İngiltere ile İspanya kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Curtis Jones'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İngiltere, 1982 ve 1984'ün ardından tarihinin üçüncü şampiyonluğuna ulaştı. Sahadan boynu bükük ayrılan İspanya, 90+9. dakikada Abel Ruiz ile penaltı atışından yararlanamadı.

39 yıl sonra bu kupayı müzesine götüren İngiltere, turnuvada oynadığı 6 maçı da gol yemeden tamamladı.
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