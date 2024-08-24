İngilizlerin iddiası: Ruslar Kursk yemini yutmadı, Ukrayna'nın yarısı düşebilir! Savaş uçağı üretimini artırıyor

Dünya Ukraynalıların Rusya'nın Kursk bölgesindeki harekatına odaklanırken Ruslar da Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki ilerleyişini sürdürüyor. İngiliz The Economist'e göre Kursk harekatı ile Rusların dikkatini dağıtmak isteyen Ukraynalıların planı suya düştü. Donbass'ta önemli bir nokta olan Provorsk şehrine ulaşan Ruslar, burayı ele geçirirse Ukrayna'nın tam ortasında bulunan iki büyük kenti Dnipro ve Zaporijya tehlike altına girebilir. Ruslar bu iki kente ilerlerse Ukrayna'nın tam ortasından geçen Dinyeper nehrine kadar ulaşabilir.

Ukrayna Ordusu'nun Rusya'nın Kursk bölgesini işgali dünyanın dikkatini bu noktaya çekmiş durumda. Basın Ukrayna'nın Rusya içinde ne kadar ilerleyebileceğini Rusya'nın bu saldırıya karşılık verip veremeyeceğini merak ediyor.

THE ECONOMIST: RUSLAR KUSRK YEMİNİ YUTMADI

Ukraynalıların bu hamlesinin amacı, Ukrayna'nın doğusu olan Donbass bölgesinde Rusların ilerleyişini durdurmak ve dikkati buraya doğru çekmek olarak değerlendiriliyor. Ancak İngiliz The Economist'in haberine göre Ruslar Kursk yemini yutmamışa benziyor. Ukraynalılar işlerin iyi gitmediği Donbass'tan Rusların birliklerini Kursk'a kaydırmasını umuyordu. Ancak son gelen haberlere göre Rus Ordusu Donbass'daki güçlerine dokunmadı. Hatta Ruslar, Ukrayna'nın ortasına ilerlemek için stratejik bir öneme sahip olan Provorsk şehrine ulaşmak üzere.

RUSLAR PROVORSK'A ULAŞTI... YEREL HALK TAHLİYE EDİLİYOR

Donetsk şehrinin kuzey doğusunda bulunan Provorsk, 60 bin nüfusa sahip. Savaşın başından bu yana önemli bir olayın yaşanmadığı şehir son bir aydır tehdit altında. Habere göre Ukrayna Ordusu, sivilleri batıya doğru tahliye etmeye başladı. Şehirdeki süper marketler kapanmış durumda. Bankalar ve devlet dairelerin önünde de tahliye öncesi son işlerini halletmek isteyen yerel halk uzun kuyruklar oluşturdu.

Yerel halk Provorsk'tan trenlerle tahliye ediliyor.

PROVORSK'UN DÜŞMESİ İLE İKİ BÜYÜK UKRAYNA ŞEHRİ TEHDİT ALTINDA

Yerel kaynaklara göre Ukrayna Ordusu'nun şubat ayında Avdiika'dan çekilmesi ve Ocheretyne kentine yaptığı başarısız harekat, Provorsk'un kuşatılmasına zemin hazırladı. Donetsk Bölgesi'nde Bakhmut ve Niv-York gibi kasabaları ele geçiren Rus Ordusu da stratejik bir noktada bulunan Provorsk kentinin güney kesimlerine ulaştı. Ruslar bu kenti Ukrayna'nın orta kesimlerine yapmayı planladıkları harekat için bir sıçrama tahtası olarak görüyor. Zira Ruslar buradan 180 km ötede bulunan bir milyon nüfuslu Dnipro şehrine ve 200 km ötedeki 750 bin nüfuslu Zaporijya şehirlerine ulaşabilir. Ukrayna'nın sanayisinin de bulunduğu bu iki büyük kenti ülkeyi ikiye bölen Dinyeper nehrinin kenarında bulunuyor. Bu iki şehrin kuşatılması Rus Ordusu'nun Ukrayna'nın yarısına kadar ulaşması anlamına geliyor.

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Peki Ruslar Provorsk'a kadar nasıl ilerledi? Economist'e konuşan "Dublin" isimli bir Ukrayna askeri cephedeki sorunlardan bahsediyor. Rusların sayıca üstün olmasına dem vuran Dublin, bölgeyi savunan Ukraynalıların Rusların sadece 4'te 1'i kadar olduğunu ifade ediyor. Personel eksikliği yüzünden aylarca aynı cephede savaşan askerleri olduğunu ifade eden Dublin "İki askerim uykusuzluktan ve yorgunluktan felç geçirdi" diye ifade ediyor. Ayrıca Rusların elindeki fazla sayıdaki top mermisi ile kayan mermi olarak adlandırılan kamikaze İHA ve vurulması zor hipersonik füzeler de Ukraynalıların işlerini zorlaştırıyor.

Rusya, KnAAZ Havacılık Fabrikası’ndaki yeni tesislerle birlikte Su-57 Felon savaş uçağı üretimini arttıracak.

Defence Blog kaynaklı habere göre United Aircraft Corporation (UAC) Başkanı Yuri Slyusar konuyla ilgili, “Komsomolsk-on-Amur tesisinin üretim kapasitesinin modernize edilmesi ve genişletilmesi, önemli ölçüde devlet finansmanı ve şirketin kendi kaynaklarını içeren çok yıllı bir yatırım programının parçasıdır.” dedi. Açıklamalarının devamında ise, “Bu girişim, en gelişmiş havacılık sistemlerinin üretimi için son teknoloji ürünü, büyük ölçekli, yüksek teknolojili bir üretim tesisinin kurulmasıyla sonuçlandı.” ifadelerine yer verdi.

Bu bağlamda Su-57 üretim hattının genişletilmesine devam edilmesi ve Su-57’nin sistem testleri ve yer denemeleri için bir hangar da dahil olmak üzere ilave tesislerin devreye sokulması planlanmakta. Bir sonraki aşamada ise uçak sistemleri testleri için kullanılan mevcut bir hangarın yeniden inşası öngörülürken, stratejik hedef bu yeni tesisin entegrasyonunu hızlandırmak olacak.

KnAAZ’daki UAC şubesinin Direktörü Alexander Pekarsh, yeni endüstriyel kabiliyetlerin Su-57 üretiminin verimliliğini ve teknolojik gelişmişliğini arttıracağını belirtti. Ayrıca Pekarsh, tesisin Rusya Savunma Bakanlığı’nın taleplerini karşılayabilmesini sağlayacağını da vurguladı.