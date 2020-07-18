İngilizlerden Kur'an-ı Kerim ve hadislerle "kıyamet" uyarısı

İngiliz medyasından Daily Star, Kur'an-ı Kerim ve hadis kitaplarında yeralan kıyamet uyarılarını yayımladı. Gazetenin "Kıyamet Günü' için 77 küçük ve 12 büyük alemet öngörüldü" başlıklı haberinde, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının İslam dünyasında 'Kıyamet Günü' en büyük kıyamet alemetlerinden biri olarak gösterdiği ifade edildi.

Elon Musk'ın SpaceX projesi de değerlendirildi

Haberde, uzak mesafelerin kısa sürede kat edilebilecek olmasının da bir kıyamet alemeti olduğu ifade edildi. İngiliz gazetesinin haberinde, ABD'li girişimci Elon Musk'ın SpaceX projesinin de bu alemetle ilişkilendirildiği belirtildi.

Zaman kavramı ile ilişkilendirildi

Daily Star'ın haberinde Kuran- Kerim'de kıyamet alemetlerine geçen ayetlerde yer alan zaman kavramına da değinildi.

Zamanın daha hızlı geçmesinin de küçük kıyamet alemetlerine dikkat çekildiği haberde, zaman kavramı sosyal medya ile ilişkilendirildi. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle, internet ve özellikle sosyal medya kullanımının zamanın akışının daha hızlı olmasına neden olduğu belirtilirken, gazete haberinde, "kıyamet alemetleri yaklaşıyor" diye uyarıda bulundu.