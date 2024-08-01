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Ekonomi İngiltere yeni hedefi açıkladı! Sırada Türkiye var!
Ekonomi

İngiltere yeni hedefi açıkladı! Sırada Türkiye var!

Yeniakit Publisher
2024-08-01 13:26:00 - 2024-08-01 13:28:17
İngiltere yeni hedefi açıkladı! Sırada Türkiye var!

İngiltere'de kurulan yeni hükümet, Türkiye ile yeni ticaret anlaşması çalışmalarına başlamak için tarih verdi.

İngiltere'nin yeni hükümeti, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerine sonbahar aylarında başlayacağını açıklarken, Hindistan ve Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ülkelerle STA görüşmelerine de kaldığı yerden devam edecek.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ekonomik büyümeyi hükümetinin ana hedeflerinden biri haline getirmişti. Starmer'ın İşçi Partisi 14 yılın ardından 4 Temmuz'daki seçimleri kazanarak iktidar olmuş, seçim döneminde ticaret anlaşması müzakereleri durdurulmuştu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada "Görüşmelere yeniden başlamak, İngiltere'nin işletmelerin uluslararası piyasalara erişimini sağlaması, istihdamı artırması ve (ekonomik) büyümeyi sağlaması için gerekli olan yüksek nitelikte ticari anlaşmalara varmaya yönelik ilk adımdır" denildi.

Ticaret Bakanlığı yeni hükümetin sonbaharda yapacağı ilk görüşmelerin Türkiye, İsrail, Güney Kore ve İsviçre ile gerçekleştirileceğini açıkladı.

İngiltere'nin bu dört ülke ile halihazırda serbest ticaret anlaşması bulunuyor. İngiltere'nin 2020'de Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından geçerlik kazanan bu anlaşmalar AB döneminde yapılan anlaşmalarla aynı şartlara sahipler. İngiltere anlaşmaların güncellenmesi için önceki hükümetler döneminde müzakereler yürütüyordu.
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