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İngilizler yazdı! Mesut Özil Başakşehir'e geliyor

İngiliz basını, Medipol Başakşehir'in Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil ile ilgilendiğini yazdı.

27 Ocak 2019 Pazar 23:07
İngilizler yazdı! Mesut Özil Başakşehir'e geliyor

İngiliz basını, kadrosunda Adebayor, Demba Ba, Robinho ve Clichy gibi eski Premier Lig yıldızlarını barındıran Başakşehir'in Mesut Özil'le ilgilendiğini iddia etti.

Avrupa basınında Medipol Başakşehir ile Mesut Özil'i ilişkilendiren haberlerin ardı arkası kesilmiyor. İlk olarak geçtiğimiz ay Alman basınında dile getirilen bu konuya ilişkin yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bu kez haberin kaynağı, Mesut'un top koşturduğu İngiltere...

Yüksek maaşı nedeniyle kimse teklif yapmıyor

Ada basınında yer alan iddialara göre; Turuncu Lacivertliler, Arsenal Menajeri Emery'nin uzun süreli planlarında yer almayan Mesut Özil'le yakından ilgileniyor. Haberde, Mesut'u kadrosuna katmak isteyen pek çok Avrupa ekibi olmasına karşın, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle hiçbir kulübün teklif yapmaya cesaret edemediği, yalnızca Süper Lig'in lider takımı Medipol Başakşehir'in bu transfer konusunda ciddi adım atmak niyetinde olduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 23:07
  1. Mesut Özil
  2. Arsenal

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