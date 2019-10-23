0553 313 94 23

İngilizler Soçi Mutabakatı'nı böyle duyurdu: Türkiye hemen hemen her şeyi aldı

Dün Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında varılan Soçi Mutabakatı'na geniş yer veren İngiliz basını, varılan karara ilişkin, "Türkiye hemen hemen istediği her şeyi elde etti" dedi. Rusya'nın Suriye'de ABD'nin yerini aldığını da belirten İngiliz basını, terör örgütü PKK/YPG'yi ısrarla Kürtlerle bağdaştırarak kirli algı operasyonuna da devam ediyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 08:58
İngilizler Soçi Mutabakatı'nı böyle duyurdu: Türkiye hemen hemen her şeyi aldı

İngiliz gazeteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün Soçi'de varılan mutabakata sayfalarında geniş yer ayırdı. Financial Times'a göre "Putin, Suriye konusunda Erdoğan'ı etkileyerek yönlendirmeye çalışıyor". Times ise haberinde "Barış Pınarı Harekatı, 2 haftadan kısa bir süre içinde tamamlandı, Türkiye hemen hemen istediği her şeyi elde etti" diyor.

Erdoğan ve Putin, Türkiye'nin geçen hafta ABD ile varılan anlaşmadaki 120 kilometrelik güvenli bölgedeki durumun korunmasına ancak Suriye ve Rusya askerlerinin sınırın geri kalanındaki bölgelerde 30 kilometre derinliğe kadar girerek YPG'nin bölgeden çekilmesini sağlamasına karar vermişlerdi.

Bu görevin 150 saat içinde, Salı günü Türkiye saati ile 18.00'e kadar tamamlanması öngörülüyor.

Ardından Rusya ve Türkiye ordularının, sınırın 10 kilometre güneyine kadar inecek ortak devriyesi başlayacak.

"Rusya, güç simsarı"

Financial Times'taki haberin başlığı, "Putin, Suriye konusunda Erdoğan'ı etkileyerek yönlendirmeye çalışıyor".

Gazeteye göre Erdoğan ile Putin arasında dün Soçi'de yapılan görüşme, Rusya'nın "önemli bir güç simsarı" olarak Suriye'de ne kadar hayati bir rol oynadığını gözler önüne serdi.

Liderlerin, Türk ve Rus ordularının PKK/YPG'li teröristlerin geri çekilmelerini denetlemek için Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak devriye gezmelerinde anlaştıklarını vurgulayan Financial Times, "Varılan mutabakat ile esasında, Türkiye'nin ABD'yle geçen hafta vardığı anlaşmayla ilan edilen 5 günlük ateşkes uzatılmış oldu" diyor.

Gazete, Rusya lideri Putin'in, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunu etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştığını belirtiyor.

"Türkiye hemen hemen istediği her şeyi aldı"

Times'taki haberin başlığı ise "Rusya ve Türkiye, Suriye'deki 'güvenli bölge'de ortak devriye için anlaştı."

Gazete, anlaşmanın, Rusya'nın bölgedeki hakimiyetini bir kez daha gözler önüne serdiği kanısında.

Times'taki haberde vurgulanan bir diğer nokta da, Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik taahhütlerini yeniden dile getirmeleri.

"Erdoğan zafer konuşması yapacak"

Haberden bazı satırlar şöyle:

"Sayın Erdoğan, varılan anlaşmayı Türkiye'de bir zafer olarak lanse edecektir. Artık Türkiye'nin güney sınırında, Rojava'da, Kürtlerin (PKK/YPG) liderliğindeki devlete benzer bir oluşum yok. En azından askeri açıdan durum bunu gösteriyor. Barış Pınarı Harekatı, 2 haftadan kısa bir süre içinde tamamlandı, Türkiye hemen hemen istediği her şeyi elde etti. Sayın Erdoğan şimdiden kendisini önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında ulusa hitaben zafer konuşması yapacak şekilde konumlandırdı."

Times başyazısında ise "Batı diplomasisindeki kargaşa, Putin'in güçlenmesine imkan verdi" diyor. Gazeteye göre Trump yönetiminin PKK/YPG'li teröristleri yüzüstü bırakması, Putin'e, Esed'in yönetimini sürdürmesini sağlama fırsatı tanıdı.

"Mutabakat Esed'i güçlendirecek"

Başyazıdan bazı satırlar şöyle:

"Soçi'deki zirve, Türkiye'nin işgalinin sonunu simgeleyebiliir. Ancak bölge ve dünya için bunun bedeli ağır olacak. Varılan mutabakat Esed'i güçlendirecek, Rusya'nın da küresel bir diplomatik ve askeri güç olarak yeniden güçlenmesinin tasdiki anlamına gelecek."

"Rusya, ABD'nin yerini aldı"

Daily Telegraph'daki haberin başlığı, "Türkiye ve Rusya, Suriye'deki askeri harekatı durduracak şekilde anlaştı."

Gazeteye göre Soçi'deki görüşmeler, Rusya'nın, Suriye'nin kuzeydoğusunda en fazla siyasi ağırlığı olan güç olarak hızla ABD'nin yerini aldığını gösteriyor.

Daily Telegraph, Erdoğan ve Putin arasında varılan mutabakatla Kürtlerin Kobani ve Tel Rıfat'tan da çekileceklerini belirtiyor, Türkiye'nin 1 yıldan uzun süredir bunu talep ettiğine dikkat çekiyor.

"Rusya, Türkiye'den güvence aldı"

Guardian'daki haberin başlığı ise "Erdoğan ve Putin, Türkiye'nin Kürtlere (PKK/YPG) saldırısının durmasını sağlayacak bir tampon bölge oluşturulmasında anlaştı."

Gazetedeki haberden bazı satırlar şöyle:

"Ankara, Moskova'nın Şam'ı, Kürtlerin yerine Suriye'nin kuzeydoğusunda daha fazla alanı kontrole ikna etmesinden memnun olacaktır. Moskova'nın bunun karşılığında Türk heyetinden, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterileceği konusunda güvence aldığı anlaşılıyor."

Ne olmuştu?

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi dün Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometre derinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 08:58
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  4. Soçi
  5. Financial Times
  6. Times
  7. PKK/YPG
  8. Cumhuriyet Bayramı
  9. Daily Telegraph
  10. güvenli bölge

YORUM YAZ

  • Mahmut ŞAMLIMahmut ŞAMLI22 sa önce
    Bu Suriye ne yapar yapar yıllar sonrada olsa PKK yı yine başımıza bela eder
  • eymeneymen22 sa önce
    iyi de pyd çekiliyor sadece yok olmuyor ki..ya sonra ne olucak?
  • Nadir BabaNadir Baba22 sa önce
    Putin ve Esed çok mutlu oldu. Zira, Türkiyenin güvenli bölge oluşturma planları ve buralara Türkiye dostu mültecileri yerleştirme fikrini çöpe attılar. Türkiye, sadece ortak devriye polisiolarak 10 km. içeri girebiliyor. Kamışlı'da onu da yapamıyoruz. Sonraki aşamada Resulayn ve Tel Abyadı da aynı şartlarla Esede ve Rusyaya devrederiz herhalde. Sonuç olarak, Suriye tümüyle Katil Esede ve patronu Rusyaya devredilmiştir. Bizi de bölücü kürtlerin teröründen ve devlet kurmalarından daha önce Pkk'yı besleyen ve büyüten Esed ve Rusya koruyacakmış! Mülteciler de katil Esede ve Rusyaya güvenip onların sağlayacağı huzurlu Suriye'ye döneceklermiş! Muhtemelen, Amerikanın hamleleri de değişecektir. Artık, tümüyle kürt devletini oluşturmaya yöneleceklerdir.
  • KafkasKafkas23 sa önce
    İngiltere "Türkiye hemen hemen istediği her şeyi aldı" diyorsa bilinki durum tam tersidir. Barış Pınarı Harekatı ve Soçi mutabakatı ile Türkiye sadece Türk kamuoyunun gazını aldı. Değişen bir şey yok, aynı PKK devleti kurma planı Rusya ile devam edecek. ABD-Rusya arasında görev değişikliği yaşandı.
  • sevimsevim23 sa önce
    Dünya ne rezil halde...Türkiye nin istediği tek şey var oda HUZUR.. Sanki lütuf muş gibi istediği herşeyi aldı ne demek ya...bu ülkedeki 81 milyon insanın canına ,malına göz dikmeyin ..defolun gidin yeter

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Skandal! ABD’li senatörler terörist için vize istedi
  1. Skandal! ABD’li senatörler terörist..
  2. Osman Hamdi Bey kimdir? İstanbul..
  3. Soçi mutabakatı sonrası Rusya'dan flaş..
  4. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  5. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
  6. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
  7. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  8. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  9. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  10. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  11. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  12. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  13. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  14. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  15. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  16. Galatasaray'da Küfür krizi!
  17. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  18. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  19. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  20. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi