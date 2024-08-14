İngiltere resmen açıkladı: İşte Türkiye'de vurulacak noktalar!

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin ulaştığı 29 gizli dosyaya göre, Fransa'nın batı kıyısından Britanya'daki Barrow-in-Furness şehrine kadar uzanan hedeflerin haritaları, Ukrayna'nın geniş çaplı işgalinden önce subaylar için yapılan bir sunumda ayrıntılı olarak yer aldı. FT daha önce de aynı dosyalara dayanarak Moskova'nın büyük dünya gücü ile çatışmanın ilk aşamalarında taktik nükleer silah kullanma provası yaptığını bildirmişti.

32 NATO HEDEFİNİN ARASINDA TÜRKİYE'DEN 4 BÖLGE VAR

2008 ile 2014 yılları arasında hazırlanan dosyalar, konvansiyonel savaş başlıkları veya taktik nükleer silahlar taşıyabilen füzeler için bir hedef listesi içeriyor. Belgelerde donanmanın "yüksek manevra kabiliyeti"nin "ani ve önleyici darbeler" ve "çeşitli yönlerden büyük füze saldırıları" gerçekleştirmesine olanak tanıdığı belirtiliyor.

Operasyonel kullanımdan daha çok sunum amaçlı olarak hazırlanan haritalar, Rusya'nın deniz filoları için Avrupa'daki 32 NATO hedefini gösteriyor. Hedefler arasında Türkiye'den noktalar da var. Türkiye'nin yanı sıra Çin, İran, Azerbaycan ve Kuzey Kore gibi müttefikler de listede bulunuyor.

Sızdırılan belgeler ayrıca, Sovyetler Birliği ile ABD arasında 1991 yılında yapılan ve nükleer silahların kaldırılmasını öngören anlaşmaya rağmen, Rusya'nın su üstü gemilerinde taktik nükleer silah taşıma kapasitesini koruduğunu gösteriyor.

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HANGİ ÜLKEDE KAÇ NOKTA HEDEF?

Rusya'nın Baltık filosunun hedefleri, Bergen'deki deniz üssünün yanı sıra radar sahaları ve özel kuvvet tesisleri de dahil olmak üzere büyük ölçüde Norveç ve Almanya'da bulunuyor.

Filonun Britanya'nn kuzeybatısındaki Barrow-in-Furness'te bulunan denizaltı tersanesi gibi savunma sanayi hedeflerini ya da Hull yakınlarındaki bir hedef bir sanayi bölgesini vurması bekleniyor.

Sunumda ayrıca, doktrinin Karadeniz ve Hazar Denizi'ndeki olası savaşlarda nasıl uygulanabileceği de gösteriliyor.

Senaryolar Çin, İran, Azerbaycan ve Kuzey Kore gibi mevcut müttefiklerle savaşları da içeriyor.

Sunumda ayrıca Türkiye'deki 4 noktanın da Baltık filosunun muhtemel hedefleri arasında yer alacağı görülüyor.

"BİNLERCE HEDEFİN KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ"

FT'ye konuşan eski bir NATO yetkilisi olan William Alberque, bu örneğin "askeri ve kritik altyapı hedefleri de dahil olmak üzere Avrupa genelinde haritalanan yüzlerce, hatta binlerce hedefin" küçük bir bölümü olduğunu söyledi.

Analistler ve eski yetkililer, Rusya'nın Avrupa çapında saldırı kapasitesinin, ordusu Baltık ülkeleri ve Polonya gibi cephe ülkelerindeki NATO güçleriyle çatışmaya girdiği anda kıtanın her yerindeki hedeflerin risk altında olacağı anlamına geldiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Kiev'e verdiği askeri desteği engellemek için defalarca Ukrayna'nın Avrupalı müttefiklerine yönelik tehditlerde bulunmuştu.

NATO'nun hesaplamalarına göre, ittifaktaki ülkeler, ittifakın doğu kanadını Rusya'nın tam ölçekli bir saldırısına karşı korumak için gereken hava savunma kapasitesinin yüzde 5'inden daha azına sahip.

Putin, haziran ayında Avrupa'nın Rus füze saldırılarına karşı "aşağı yukarı savunmasız" kalacağını söylemişti.