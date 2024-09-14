İngilizler öve öve bitiremedi: Hayranlık verici...

İngiliz gazetesi The Guardian, internet sitesinde Türkiye'ye gelen turistlerin deneyimlerini ve Türkiye'ye duydukları hayranlığı ''Türkiye bize hayatımızın en heyecan verici deneyimlerinden birini yaşattı: Okurlardan seyahat ipuçları'' haberiyle paylaştı. 6 Eylül tarihinde yayımlanan yazıda ziyaretçiler, Türkiye'nin eşsiz doğası, tarihi mirası ve lezzetleri karşısında yaşadıkları deneyimleri aktardı.

"İSTANBUL AÇIKLARINDA ARAÇSIZ KEYİFLİ ADALAR"

Chris Dunham'un The Guardian'da yer alan yorumuna göre, İstanbul'un kalabalığından kaçmak isteyen turistler için 'Prens Adaları' eşsiz bir sığınak görevi görüyor. Araç trafiğine kapalı olan adalara düzenlenen feribot seferleriyle ulaşan gezginler, Büyükada'nın pastel tonlardaki ahşap evlerinde ve yemyeşil sokaklarında huzur bulduklarını dile getiriyor. Günübirlik gezilerle adaların keyfini çıkaran ziyaretçiler, İstanbul'a dönüşlerini gün batımına denk getirerek mest eden bir manzara eşliğinde seyahatlerini taçlandırıyor.

"BUZ GİBİ SULARINDA YIKANABİLİR VE ARKEOLOJİK ALANLARI KEŞFEDEBİLİRSİNİZ"

Türkiye'nin güney kıyılarında yer alan Marmaris de The Guardian'da övgüyle bahsedilen noktalardan biri oldu. Marmaris'i ziyaret eden Delia Pemberton, ilçe çevresindeki doğal güzellikleri bisikletle keşfettiğini dile getirerek, "Değişiklik olsun diye yakındaki Turgut şelalelerinin (buz gibi) sularında yıkanabilir ve arkeolojik alanları keşfedebilirsiniz. Doğa severler ve huzur ve sessizlik arayanlar için ideal olan bölgede, konaklamak için birkaç küçük yer bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Gökhan Akan ise bölgeyi yol bisikleti için harika bulduğunu kaydederek, "Sakartepe'nin muhteşem yükseklikleri gibi harika tırmanışlar var. En iyi rotalardan bazıları Boostcamp Marmaris'te bulunabilir" dedi.

"BAŞKA HİÇBİR YERDE YAŞANAMAYACAK BİR HUZUR VE TARİHLE DOLU BİR DENEYİM SUNDU"

Turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerden biri de Akdeniz kıyısındaki Çıralı oldu. Emily White'ın yorumuna göre, Çıralı'nın sakin plajları ve Likya dönemine ait Olimpos antik kenti, ziyaretçilere tarih ve doğayla iç içe bir tatil sunuyor. White, "Sabahın erken saatlerinde bu antik kalıntılar arasında yürümek, başka hiçbir yerde yaşanamayacak bir huzur ve tarihle dolu bir deneyim sundu" değerlendirmesinde bulundu. Karadeniz kıyısındaki Trabzon yakınlarındaki Sümela Manastırı'na yapılan zorlu tırmanıştan sonra, turistlerin yerel lezzetleri keşfetmek için Hamsiköy'e gitmeleri ise başka bir önemli anı oldu. Hayatlarının en iyi sütlacını burada tattığını belirten Adam isimli bir diğer turist, doğal malzemelerle hazırlanan bu tatlının Türk mutfağının ne kadar özgün ve lezzetli olduğunu kanıtladığını söyledi.

OSMANLI VE ANTİK MİRASLARIN İZİNDE

Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri de The Guardian'da geniş yer buldu. Amasya'nın tarihi Osmanlı evleri ve kaya mezarları, turistlerin en çok beğendiği duraklardan biri oldu. Kenny isimli bir başka turist, küçük kasabada yerel halkın samimiyetinden ve tarihi bir pansiyonda geçirdikleri unutulmaz akşamlardan bahsetti. Afyonkarahisar'da ise şehrin ortasından yükselen kale tepesi ve çevresindeki Osmanlı mimarisi, gezginlerin hayranlıkla incelediği bir başka tarihi nokta oldu.

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen turistler, İstanbul'un Prens Adaları'ndan Marmaris'in doğal güzelliklerine, Ege'nin tarihi kalıntılarından Karadeniz'in eşsiz manastırlarına yaşadıkları deneyimleri aktardı.