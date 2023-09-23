İngilizler kesenin ağzını açtı, Kuveyt karta abandı!

2023 yılının ilk 9 aylık harcama verileri açıklandı. Rapora göre, bu dönemde yabancı turistlerin kartla yaptığı harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artarken, turist sayısındaki artışa bağlı olarak işlem yapan kart sayısında ise yüzde 25 artış görüldü.

Turizm geliri şampiyonu İstanbul

Mastercard'ın yayınladığı veriye göre il bazlı POS harcamalarına bakıldığında, İstanbul yüzde 16 büyüme gösterdi. Ayrıca Türkiye’deki toplam harcamanın yüzde 51‘i de İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u yüzde 22 büyüme ile Antalya takip ederken Muğla ise yüzde 32 büyüme ve toplam turist harcamasından yüzde 9 pay ile hala turistlerin favori destinasyonlarından biri olduğunu gösterdi.

Kimler nasıl harcıyor?

Türkiye’de gerçekleştirilen yabancı turist harcamalarının yüzde 50’si İngiltere, Almanya, ABD, Suudi Arabistan ve Hollanda’dan gelen turistler tarafından gerçekleştirildi. İngiliz turistlerin harcamaları; geçen yıla göre yüzde 34 artış ve toplam harcamalarda yüzde 18 payı ile öne çıktı. Geçtiğimiz yıla kıyasla en yüksek büyüme yüzde 298 ile Suudi Arabistan’da görülürken, bu ülkeden gelen turistlerin harcamalardaki payının yüzde 4 olarak gerçekleştiği görüldü. En yüksek kart başına harcama ise .1.280 dolar ile Kuveyt kartlarında gerçekleşti. Harcamalardaki payı yüzde 18 ile en yüksek ülke olan İngiltere’yi sırasıyla 12 ile ABD ve yüzde 11 ile Almanya takip etti.

Konaklama zirvede

Harcamalardaki sektörel dağılımlara bakıldığında ise geçen sene payı en yüksek olan konaklama, bu sene de 187 dolar ortalama işlem tutarı ve yüzde 26 harcama payı ile yerini korudu. Ortalama işlem tutarı giyimde 94, markette 16, restoranda 24 dolar olarak gerçekleşti. Yine sektörel kırılıma baktığımızda toplam harcamaların yüzde 26’sı konaklama, yüzde 15’i giyim, yüzde 12’si market, yüzde 10’i de restoranlarda yapıldı. Değerlendirilen ülkeler arasında sağlık sektöründeki en yüksek harcalamalar miktarında da yine Türkiye birinci oldu. Türkiye’deki turistlerin bu sektör özelinde aldıkları hizmet tipleri kart işlem tutarlarını yüzde 20 artırıyor.