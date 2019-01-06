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İngilizler duyurdu! Türk futbol tarihine geçecek dev teklif

İngiliz basınından Daily Mirror, Premier Lig devi Liverpool'un, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığını duyurdu.

06 Ocak 2019 Pazar 14:13
İngilizler duyurdu! Türk futbol tarihine geçecek dev teklif

İngiliz basını, Liverpool'un 30 milyon Euro karşılığındaAbdülkadir Ömür transfer etmeyi planladığını iddia etti. Abdülkadir Ömür için Manchester City'nin de devrede olduğu ifade edildi.

Altyapıdan çıkardığı Abülkadir Ömür'ü parlatan Trabzonspor, emeklerinin karşılığını ara transfer döneminde almaya hazırlanıyor. İddiaya göre genç yıldızı transfer gündemine alan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, bordo mavili kulübün kapısını dev bir teklif ile çalacak.

30 milyon Euro'ya bitirecekler

İngiliz basınından Daily Mirror, Liverpool'un 30 milyon Euro karşılığında Abdülkadir Ömür transferini bitirmeyi planladığını açıkladı. Türkiye'nin en iyi genç oyuncularından biri olarak lanse edilen Abdülkadir Ömür için Manchester City'nin de devrede olduğu ifade edildi.

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'un, son Premier Lig şampiyonu Manchester City'e bu transferde çalım atmayı hedeflediği vurgulandı.

Öte yandan Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür sezon sonuna kadar kadroda tutmak istediği belirtilirken, bu transferi Lallana'nın takımdaki geleceğinin belirleyeceği öne sürüldü.

(Futbol Arena)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 14:13
  1. Trabzonspor
  2. Abdülkadir Ömür
  3. Liverpool
  4. Manchester City
  5. Türk futbol tarihine geçecek dev teklif

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